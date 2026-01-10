L'attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga

L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. L'arresto sarebbe avvenuto insieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice turca Selen Gorguzel. I due attori sono stati portati all'Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue, hanno riferito sabato fonti citate dai media turchi.

Da quanto è

stato ricostruito finora, nelle scorse settimane, sempre nell'ambito della stessa indagine, oltre venti personaggi dello spettacolo, vip e giornalisti erano finiti coinvolti in un'indagine antidroga condotta dalla polizia.