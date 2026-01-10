Leggi il settimanale
Ultim'ora
L’attore Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga
Abbonati Leggi
In evidenza
Ultim'ora
L’attore Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga
Cronaca internazionale

L'attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga

Arrestate altre sei persone, tra cui l'attrice turca Selen Gorguzel. L'indagine riguarda personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul

L'attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga
00:00 00:00

L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. L'arresto sarebbe avvenuto insieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice turca Selen Gorguzel. I due attori sono stati portati all'Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue, hanno riferito sabato fonti citate dai media turchi.

Da quanto è

stato ricostruito finora, nelle scorse settimane, sempre nell'ambito della stessa indagine, oltre venti personaggi dello spettacolo, vip e giornalisti erano finiti coinvolti in un'indagine antidroga condotta dalla polizia.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica