L'attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga

L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. L'arresto sarebbe avvenuto insieme ad altre sei persone, tra cui l'attrice turca Selen Gorguzel. I due attori sono stati portati all'Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue, hanno riferito sabato fonti citate dai media turchi.
Da quanto èstato ricostruito finora, nelle scorse settimane, sempre nell'ambito della stessa indagine, oltre venti personaggi dello spettacolo, vip e giornalisti erano finiti coinvolti in un'indagine antidroga condotta dalla polizia.