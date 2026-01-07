Sandokan, il successo che fu

Chi si è perso la prima puntata, domenica scorsa, di Quel fenomeno di Sandokan farebbe bene a ripescarla su Raiplay e a seguire le altre puntate, in onda le prossime due domeniche su Rai Storia alle 21,10. Il lavoro è molto interessante perché non si limita a riproporre integralmente lo sceneggiato storico di Sergio Sollima nel momento in cui ha fatto successo il nuovo Sandokan-Can Yaman, ma spiega le ragioni per cui la fiction divenne 50 anni fa un fenomeno di costume, culturale e sociale. Le puntate, infatti, sono precedute da una introduzione che le contestualizza. Dopo la prima puntata che torna al 6 gennaio 1976, quando con immediato successo debuttò lo sceneggiato con Kabir Bedi, nella puntata di domenica prossima si parla del Sandokan Primo in classifica. Tra gennaio e febbraio '76 lo sceneggiato divenne un fenomeno: una media di 27 milioni di spettatori e un indice di gradimento pari a 84. Successo anche di mercato con magliette, giocattoli, album di figurine e libri. Il disco della sigla, composta dagli Oliver Onions, arrivò primo in classifica.

Si chiude

il 18 gennaio con la puntata Dopo il boom, la parodia: come per ogni grande successo, il protagonista venne parodiato nello show Due ragazzi incorreggibili con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Daniela Goggi, in Sandocat.