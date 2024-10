Libano, aggredita la troupe del Tg3: l'autista muore d'infarto

Dramma in Libano: una troupe del Tg3 è stata aggredita nei pressi di Sidone, al confine con Israele, e l’autista locale è stato colpito da un infarto ed è morto dopo il trasporto in ospedale. Come ricostruito dall’inviata Lucia Goracci nell’edizione delle 12, il fixer aveva segnalato a Hezbollah la presenza dei giornalisti nell’area, ma questo non è bastato. Prima un uomo armato e poi un gruppetto di persone si sono avvicinate alla troupe e l’hanno minacciata. In quel momento l’autista ha accusato il malore. Inutili i soccorsi: nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

"Stavamo riprendendo senza problemi e la gente ci parlava" il racconto della Goracci al Tg3: "Poi è spuntato un uomo che è andato contro l'operatore, tentando di strappargli la telecamera. Lo abbiamo protetto, poi siamo tornati in auto pronti per allontanarci in fretta. Sono arrivati altri, che hanno preso a spintonare l'auto. L'uomo, il primo, ha provato a tirarci una grossa pietra. C'era chi lo tratteneva e c'era chi lo aizzava. Siamo andati via veloci in auto. Quest'uomo però apparentemente ci stava inseguendo". Successivamente, quando l'autista si è fermato a un distributore, il malintenzionato è andato addosso alla troupe, strappando le chiavi e tentando di spaccare la telecamera.

"Siamo corsi in ospedale, dietro l'ambulanza. Ci hanno detto che era morto dopo lunghi tentativi di rianimarlo"

Quando l'autista ha tentato di convincerlo a ridargli le chiavi, si è accasciato a terra per il