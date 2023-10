Licenziato dal Guardian dopo 40 anni per una vignetta su Netanyahu: "Antisemita"

Una vignetta satirica su Benjamin Netanyahu, giudicata antisemita, è costata il posto a Steve Bell, storico vignettista del Guardian famoso per le caricature politiche. Il disegno incriminato mostra il premier israeliano con indosso dei guantoni da boxe, che traccia sul proprio ventre una mappa di Gaza e intima ai residenti della Striscia intrappolati di andarsene "ora" - una formula che richiama il "fuori i secondi" del pugilato, usata dallo speaker per invitare gli assistenti dei lottatori a scendere dal ring prima che il gong dia inizio alla lotta.

Steve Bell has this cartoon pulled by the Guardian tonight. pic.twitter.com/kUx4IlP9Om — Political Cartoon (@Cartoon4sale) October 9, 2023

La notizia del licenziamento è stata resa nota dallo stesso disegnatore 72enne, che lavora per il quotidiano progressista britannico dal 1981. "È diventato quasi impossibile disegnare qualcosa sul Guardian che riguardi Israele senza venire accusati di antisemitismo" , ha affermato Bell commentando la polemica sul social X. Un portavoce della testata, interpellato dal Daily Telegraph, ha dichiarato che il contratto in scadenza del disegnatore "non è stato rinnovato" , notando che le vignette di Bell sono state "una parte importante del Guardian negli scorsi quarant'anni" e augurandogli "il meglio per il futuro" .

La vignetta su Netanyahu, pubblicata due giorni dopo l'attacco terroristico di Hamas contro Israele, era stata giudicata "inaccettabile" e respinta dalla direzione del giornale, ma è finita ugualmente sui social scatenando non poche polemiche, in particolare da esponenti politici del Partito Conservatore che già in passato avevano sollevato sospetti su alcuni disegni di Bell.