Il litigio col fidanzato poi il volo dal 4° piano dell'Hotel a Malta: grave una 18enne

È grave ma fuori pericolo la 18enne di Arzachena precipitata dal balcone della sua stanza al quarto piano di un hotel a La Valletta, a Malta. La giovane si trovava sull'isola insieme al fidanzato, 27enne anche lui di Arzachena, e a un amico, stava trascorrendo un periodo di vacanza studio della lingua inglese. In base a una primissima ricostruzione, la giovane avrebbe avuto una lite con il fidanzato prima di volare giù dal balcone nella notte tra mercoledì e giovedì.

Immediatamente soccorsa dai sanitari, la 18enne ha riportato ferite sul dorso che hanno destato preoccupazione ma fortunatamente è stata dichiarata fuori pericolo dai medici dell'ospedale Mater Dei di Malta: ora la giovane è in attesa di un intervento per una frattura alla schiena. Sono già partite invece le indagini degli investigatori maltesi per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Per il momento non è stata esclusa alcuna pista, né quella di una possibile aggressione subita dalla 18enne da parte di terzi, né quella di un gesto volontario, sul quale stanno confluendo le ipotesi più accreditate, riporta l'Ansa.

In attesa di conferme dalle autorità di Malta, la 18enne poco prima di precipitare avrebbe avuto un diverbio con il suo fidanzato. Avrebbe dunque deciso volontariamente di lanciarsi nel vuoto, compiendo un gesto estremo. Fortunatamente l'hotel era munito di una struttura amovibile simile ad un telone che ha attutito la caduta. Prima di perdere i sensi, la giovane ha avuto la forza di chiedere aiuto.

Il padre della ragazza, il militare della Marina Silvano Chessa, oggi è ad Arzachena, perché colpito da un lutto familiare, ma si è messo in contatto con le autorità consolari italiane a Malta. La questura di Sassari, attivata tramite il commissariato di Polizia di Arzachena, ha svolto alcune verifiche e preso contatti con gli investigatori maltesi.