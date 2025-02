Sbranato a 11 mesi da un mastino: l'orrore in Spagna che ricorda la storia di Giulia

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva dalla Spagna la notizia di una tragedia che ricorda molto la storia della piccola Giulia, la bambina di appena 9 mesi uccisa dal pitbull della propria famiglia. A Fonollosa, paesino nelle vicinanze di Barcellona, in Catalogna, un bimbo di 11 mesi ha subito la stessa sorte, venendo sbranato vivo da un mastino. Un ennesimo dramma che lascia attoniti e sconvolti.

Secondo quanto riferito dai quotidiani spagnoli, il terribile fatto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 20 febbraio, in un'abitazione di Fonollosa. Il bambino era stato affidato ai nonni, che avrebbero dovuto prendersi cura di lui. Purtroppo il piccolo è stato preso di mira dal mastino che si trovava all'interno della casa. Il cane ha azzannato la piccola vittima e i nonni, presenti al momento dell'aggressione, non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

I soccorsi sono stati chiamati subito, ma non è stato possibile salvare la vita alla giovanissima vittima. Il bambino è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. Del caso sono stati informati anche i Mossos d'Esquadra, ossia gli agenti della polizia catalana. I poliziotti stanno seguendo il caso e sono intenzionati a risalire alle esatte dinamiche della vicenda, facendo completa chiarezza.

Grandissimo dolore per tutta la comunità di Fonollosa, dato che la famiglia, proprietaria di una fattoria, era molto conosciuta. "Un'autentica disgrazia" , ha dichiarato Eloi Hernandez, sindaco del paese.

Questo episodio ricorda molto quanto accaduto

alla piccola morta nella sua casa di Acerra (Napoli) , dopo essere stata sbranata dal cane. Resta aperto, dunque, il delicatissimo argomento relativo alla gestione di una certa categoria di cani potenzialmente pericolosi.