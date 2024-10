L'orrore su un papà di 24 anni: in due lo drogano, stuprano e uccidono. Choc in Scozia

Cameron Allan, condannato a 19 anni

Un'autentica storia dell'orrore quella che arriva dalla Scozia, dove si è tornati a parlare del caso di Calum Simpson, un giovane morto a 24 anni dopo essere stato drogato, legato e stuprato da altri due ragazzi, che ne hanno provocato la morte. Calum era da poco divenuto papà del suo quarto figlio, e se n'è andato lasciando i bambini e la compagna. Una vicenda davvero agghiacciante che ha sconvolto il Paese.

La notizia è tornata agli onori della cronaca perché in questi giorni Dylan Brister e Cameron Allan, i due responsabili, sono stati condannati all'ergastolo.

La violenza

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il terribile episodio risale al novembre del 2021 e si è verificato a Methil (Fife), in Scozia. Dylan Brister e Cameron Allan avevano trascorso la serata con Calum, dal momento che avevano degli amici in comune. Nel corso di quelle ore insieme sarebbe maturato il diabolico piano. I due avrebbero drogato il drink del 24enne, aggiungendo dell'Etizolam, un antipsicotico.

Una volta perduto i sensi, Calum sarebbe stato legato e poi violentato più volte dai suoi aguzzini. Il tutto sarebbe stato filmato con un cellulare. Ci sarebbero addirittura dei piccoli video postati sui social dai due ragazzi. In uno li si vede ballare su un remix della canzone Cold Heart di Elton John. Sempre in un filmato si sarebbe sentito uno dei giovani dire: "Almeno respira ancora".

Il mix letale fra alcol e droga non avrebbe lasciato scampo a Calum Simpson, provato anche dagli stupri. Il 24enne ha perso la vita poche ore dopo gli atroci abusi subiti. I due ragazzi, dopo essere andati a dormire, lo hanno trovato freddo e rigido.

Il processo e la condanna

Sul caso ha indagato la polizia scozzese, che è presto arrivata a ricostruire le dinamiche dell'atroce vicenda. Dylan Brister e Cameron Allan hanno inzialmente tentato di giustificarsi, spiegando che il 24enne era perfettamente cosciente e consenziente, ma i video recuperati dagli inquirenti hanno completamente smentito i due aguzzini. Calum Simpson, che non conosceva i due ragazzi e si trovava in quell'appartamento solo perché aveva un amico in comune con loro, è stato stordito con un mix letale e poi ripetutamente violentato.

Gli stessi responsabili hanno poi confessato. "Lo abbiamo violentato e abbiamo continuato a fare sesso. È quello che è, disgustoso. Non sarebbe mai dovuto succedere. Non ho intenzione di trovare scuse" , ha successivamente dichiarato Dylan Brister durante il processo, come riportato dalla Bbc. Cameron Allan si è poi detto " disgustato " per i video, affermando che "non sapeva di stare facendo qualcosa di sbagliato".

Dylan Brister (28 anni) e Cameron Allan (21 anni) si sono dichiarati colpevoli, e sono

stati condannati per violenza sessuale e omicidio. Entrambi hanno ricevuto l'. Calum Simpson, morto a 24 anni, era diventato papà da soli 11 giorni. La sua compagna porta con sé un dolore enorme.