L'ultima missione del veterano Bob morto mentre raggiungeva la Normandia

Robert Persichitti era un veterano americano della Seconda guerra mondiale. Era perché è morto nei giorni scorsi, proprio mentre stava raggiungendo la Normandia per celebrare gli ottant’anni dello sbarco. "Sono davvero entusiasta di partire", aveva detto.

Aveva lasciato gli Stati Uniti a bordo di una nave per raggiungere la Francia. Lui che aveva passato quindici mesi di guerra sull’oceano e, da lì, tra quelle onde, aveva visto innalzarsi la bandiera americana su Iwo Jima.

Bob era felice di partire, nonostante il cuore, ogni tanto, avesse già cominciato a fare cilecca. Il suo cardiologo, però, lo aveva rassicurato: quel viaggio non gli avrebbe provocato alcun problema. Ma così non è stato e Bob ce l’ha fatta, morendo a 102 anni. Si è sentito male mentre si trovava sulla nave e, poi, è stato portato in fretta e furia in Germania. Pochi istanti, il desiderio di ascoltare ancora una volta il suo amato Frank Sinatra.

“Ha servito il suo Paese coraggiosamente e senza esitazione": così lo ricorda la Honor Flight, l’organizzazione di veterani alla quale era iscritto.

Bob ha sfidato l’età e gli attacchi del cuore pur di portare un saluto, il suo ultimo, ai tanti caduti morti su quella spiaggia impastata di sangue, sudore e sabbia. Con i quali adesso finalmente riposa,