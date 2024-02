Pechino schiera il cacciatorpediniere Type-055: cosa svela l’avvertimento di Xi

Mentre le acque del Mar Cinese Meridionale continuano ad essere agitate – l'epicentro delle tensioni si è spostato da qualche settimana da Taiwan alle Filippine – la Cina, o meglio la Marina cinese, ha annunciato che l'ottavo grande cacciatorpediniere Type-055 ha raggiunto la capacità operativa durante una recente esercitazione. I quotidiani cinesi hanno fatto presente che adesso tutte le otto navi da guerra di questa classe attualmente in servizio sono pronte per il loro dispiegamento.

L'ultimo jolly navale della Cina

Pochi giorni fa la China Central Television (CCTV) aveva trasmesso una trasmissione spiegando che i grandi cacciatorpedinieri Type-055 Xianyang e Yan'an, che fanno parte della marina del Comando del Teatro Meridionale dell'esercito cinese, erano impegnati in una missione di addestramento al combattimento in una località sconosciuta del sud della Cina.

L'ottavo e più recente cacciatorpediniere pesante Type-055 della Marina cinese, il citato Xianyang, è stato commissionato l'estate scorsa. Nelle ultime manovre operative, lo Yan'an ha eseguito attacchi missilistici simulati su sospetti obiettivi marini, mentre allo Xianyang è stato assegnato il compito di contrastare bersagli aerei simulati.

“ Quando ho visto per la prima volta la Xianyang era solo un guscio vuoto nel cantiere navale. Ho assistito con i miei occhi alla consegna, ai test, alle prove e alla messa in servizio. Ora, dopo il programma di formazione completo dell’anno scorso, abbiamo raggiunto la capacità operativa ”, ha dichiarato Chen Fashun, un membro dell’equipaggio della Xianyang.

Le caratteristiche del cacciatorpediniere Type-055 Xianyang

La nave Xianyang Type-055 ha debuttato sulla televisione di stato cinese il 21 aprile 2023, per commemorare il 74esimo anniversario della Marina cinese. Tutte e otto queste navi fanno parte dei comandi settentrionale e meridionale della Marina dell'Esercito popolare di liberazione. Il loro scopo consiste nel conferire alle portaerei cinesi Shandong e Liaoning una forte capacità di difesa aerea dell'area. I Type-055 possono anche servire come ammiraglie per i gruppi d'azione di superficie quando operano al di fuori dei gruppi di portaerei, agendo come centri di comando e controllo di altri cacciatorpediniere e fregate. Ciò significa essenzialmente che è probabile che i questi mezzi possano essere utilizzati dalla Marina cinese per proiettare potenza.

Con un dislocamento di oltre 12.000 tonnellate, la Type-055 è considerata come una delle classi di navi da guerra multiruolo più potenti al mondo, in quanto può ospitare difese aeree, antinave, antisommergibili e navi da guerra, oltre a missili da attacco terrestre. Inoltre, è importante menzionare anche i suoi radar avanzati, sensori e sistemi di collegamento dei dati integrati sui quali può contare. Gli analisti cinesi sostengono che queste navi da guerra saranno cruciali nella difesa degli interessi della Cina in termini di sviluppo, sicurezza, sovranità e integrità territoriale.

Nel frattempo gli Stati Uniti hanno intenzione di incrementare la loro potenza navale in Asia schierando cinque portaerei nel Pacifico Occidentale. Con questa mossa, da concretizzare nel corso del 2024, gli Usa intendono dunque inviare un segnale ai loro alleati regionali, rassicurandoli sul fatto di voler restare impegnati nell’Indo-Pacifico, ma anche lanciare un chiaro avvertimento alla Cina. Che, a quanto pare, sta già iniziando a prendere le contromisure.