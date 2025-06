"Trovati campioni di ossa e vestiti". Il caso Maddie McCann verso una svolta?

Ascolta ora 00:00 00:00

A distanza di diciotto anni sono riprese le ricerche della piccola Maddie McCann, la bambina di tre anni scomparsa nel nulla mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia a Praia da Luz, in Portogallo. Le autorità inglesi, unite a quelle lusitane, hanno deciso di riprendere nuovamente in mano il caso nel tentativo di acquisire ulteriori elementi. Sono quindi ripartite le indagini sul posto, con tanto di ricerche nella zona di Atalaia a Lagos. Sono stati inoltre ispezionati due pozzi che si trovano vicino al luogo in cui la bimba è sparita.

Nel corso della giornata di giovedì scorso, un gruppo di ricercatori tedeschi e portoghesi hanno concluso le operazioni. In un primo momento non è trapelato nulla, tanto che si è inizialmente pensato a un niente di fatto. A quanto pare, invece, dei reperti sono stati acquisiti e si stratta di frammenti di vestiti e di ossa. Questo l'esito delle ricerche svolte a soli 30 miglia di distanza da dove la bambina è scomparsa tanti anni fa. Adesso non rimane che attendere l'esito degli esami di laboratorio che si stanno svolgendo in questa settimana.

Gli inquirenti intendono capire se emergerà o meno una pista in grado di incastrare Christian Brueckner, principale sospettato del caso, o se invece non sarà necessario ripartire da capo, con un nuovo responsabile dell'omicidio. "Gli inquirenti non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile correlazione tra i ritrovamenti e la scomparsa di Madeleine, ma questa è chiaramente la loro speranza ", è quanto riferiscono in queste ore i media portoghesi.

Il materiale recuperato è sufficiente per procedere con gli esami. E altri oggetti sequestrati saranno accuratamente controllati dalla polizia tedesca.

I resti die dipotrebbero davvero fare la differenza in un caso sampre più complesso. Le autorità hanno setacciato un'aerea di 50 ettari circa per trovare il materiale. Per molto tempo Maddie è risultata introvabile. Potrebbe essere arrivata la svolta?