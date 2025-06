Portogallo, dopo 18 anni ripartono le ricerche di Maddie McCann: ispezioni in due pozzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Possibile svolta dopo diciotto anni sulla scomparsa di Maddie McCann, la bimba di tre anni sparita mentre si trovava in vacanza a Praia da Luz, in Portogallo, con la famiglia. In coordinamento con le forze dell’ordine lusitane e con la Metropolitan Police di Londra, una trentina di agenti della polizia tedesca hanno ripreso questa mattina nuove ricerche ad Atalaia a Lagos. Entrando nel dettaglio, le autorità stanno ispezionando due pozzi a circa dieci minuti di auto da dove la piccola è sparita.

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Correio da Manha, non è chiaro quali elementi abbiano portato gli agenti alle nuove indagini. La Procura di Braunschweig ha diramato una breve nota: “In Portogallo è attualmente in corso un procedimento penale nell'ambito delle indagini sul caso Madeleine McCann”. Le ricerche sono concentrate nella zona tra il Luz Ocean Club (dove la famiglia della bimba alloggiava) e il capanno dove abitava il tedesco Christian Brueckner, considerato il principale indiziato nel caso della bambina e attualmente in carcere in Germania per lo stupro di una turista statunitense. Le ricerche attuali dovrebbero durare per tre giorni.

"Siamo a conoscenza delle perquisizioni che verranno effettuate dalla polizia federale tedesca in Portogallo nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann. La polizia metropolitana non è presente alle ricerche. Sosterremo i nostri colleghi internazionali ove necessario" la conferma di un portavoce della polizia britannica. Ricordiamo che le ultime ricerche risalgono al 2023: all’epoca le autorità tedesche effettuarono delle ispezioni nei pressi del bacino idrico di Barragem do Arade, senza risultati.

Brueckner, 48 anni, lavorava all’Ocean Club e i tabulati telefonici dimostrarono che subito dopo la scomparsa di Maddie McCann vendette una macchina. In più, avrebbe confessato a un amico di aver rapito la piccola.

Le nuove ricerche – le più estese dal 2008 segnala il Telegraph – si concentreranno su una striscia di terreno di 42 chilometri intorno all’ex abitazione del tedesco – una proprietà fatiscente alla periferia di Praia da Luz – mentre gli scavi saranno effettuati in luoghi specifici. Oltre ai pozzi già citati, verranno monitorate le cisterne d’acqua.