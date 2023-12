"Passaporti confiscati": così Teheran impedisce alla famiglia dell'attivista uccisa di volare in Ue

Non c'è pace per la famiglia di Mahsa Amini, la ventiduenne curda-iraniana morta l'anno scorso mentre era sotto la custodia della polizia morale per avere indossato il velo non correttamente. Secondo quanto reso noto da Radio Farda e l'attivista iraniana in esilio Masih Alinejad, il padre, la madre e il fratello di Amini sono stati fermati questa notte all'aeroporto di Teheran. I parenti della giovane dovevano recarsi in Francia per la cerimonia di assegnazione del Premio Sakharov, in programma il 13 dicembre a Strasburgo: il riconoscimento del Parlamento europeo è stato infatti conferito a Mahsa e al movimento 'Donna, vita, liberta".

Secondo quanto confermato dall'avvocato della famiglia di Mahsa Amini all'AFP, le autorità di Teheran hanno confiscato i passaporti. I cari della giovane sono stati costretti a tornare a casa e dunque a rinunciare alla cerimonia per il ritiro del Premio Sakharov: a ritirare il riconoscimento a loro nome ci sarà l'avvocato Saleh Nikbakht. "Questo atto di paura da parte del regime sottolinea il suo timore per il riconoscimento internazionale del movimento iraniano Donna, Vita e Libertà. L’Occidente deve essere solidale con la lotta del popolo iraniano contro questo regime totalitario" , le parole di Masih Alinejad in un post pubblicato su Instagram.

"Le autorità iraniane non sono mai state così impegnate a impedire alle famiglie delle vittime di parlare alla comunità internazionale" , ha aggiunto Chirinne Ardakani all'agenzia di stampa transalpina: "Riteniamo che le autorità siano nervose per qualsiasi espressione di sostegno da parte della comunità internazionale" . Istituito nel 1988, il Premio Sakharov per la libertà di pensiero viene assegnato annualmente a personalità e organizzazioni che hanno dedicato la loro vita alla difesa dei diritti umani e delle libertà individuali. Negli ultimi anni sono stati premiati, tra gli altri, Ilham Tohti, Aleksei Navalny e il popolo ucraino.