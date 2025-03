Marine Le Pen colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici. Ora il suo futuro politico è a rischio

Ascolta ora 00:00 00:00

Doccia fredda per la leader del Rassemblement national. Il tribunale di Parigi ha dichiarato Marine Le Pen e altri 8 eurodeputati colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici dell'Unione europea. La condanna ha delle conseguenze importanti, l'ineleggibilità, che potrebbe tagliare fuori la Le Pen dalla corsa alle prossime elezioni presidenziali del 2027. Il tribunale non ha ancora reso noto se l’ineleggibilità sarà con "esecuzione provvisoria" e quindi immediata, senza attendere i successivi gradi di giudizio. L'accusa aveva chiesto 5 anni di cui 3 con la condizionale e l’ineleggibilità con effetto immediato.

Le Pen e i suoi co-imputati avevano negato ogni addebito. Il tribunale ha stimato un danno complessivo per le istituzioni pubbliche europee pari a 2,9 millioni di euro. Dichiarati colpevoli per ricettazione anche i dodici ex assistenti parlamentari presenti in tribunale.

Gli imputati avrebbero "creato un sistema" per pagare con denaro europeo assistenti parlamentari "fittizi" che in realtà lavoravano per il Front National.

"Ho letto qua e là che saremmo nervosi.

Personalmente, non lo sono, ma capisco che si potrebbe esserlo: con l'esecuzione provvisoria, i giudici hanno potere di vita o di morte sul nostro movimento", aveva detto la Le Pen questo fine settimana intervistata da La Tribune Dimanche.