Maxi black-out in tutta la Spagna: Paese nel caos. Problemi anche in Francia e Portogallo

Improvviso black-out in tutta la Spagna: il Paese iberico è improvvisamente caduto nel caos a causa dell'assenza di elettricità in ogni sua città. Sono stati registrati problemi anche in Francia e in Portogallo. Sono saltate anche le connessioni internet, i semafori non funzionano e gli aeroporti del Paese sono fermi. Stop a metropolitane e mobilità di superficie, ripercussioni anche sulla rete ferroviaria.

Red Eletrica, la compagnia statale che gestisce l'intera rete di trasmissione dell'elettricità, ha annunciato di aver azionato i piani di emergenza e che "sta analizzando le cause" del black out "dedicando tutte le risorse per risolverlo".

Articolo in aggiornamento