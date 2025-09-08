Meghan e le tensioni con Elisabetta II: ecco cosa disse la regina al funerale di Filippo

Che i rapporti fra Meghan Markle e la Famiglia Reale non siano mai stati idilliaci è cosa risaputa, ma col passare del tempo continuano a filtrare indiscrezioni che fanno comprendere fino a che punto fosse grave la frattura. Oggi - lunedì 8 settembre - è il giorno del terzo anniversario della morte della sovrana: il principe Harry è tornato in Inghilterra ed probabile che incontrerà Re Carlo III, tuttavia alcune recenti rivelazioni rischiano di mandare all'aria quella che avrebbe potuto essere un'occasione di riconciliazione.

Tom Bower, scrittore ed esperto della Royal Family, ha rilasciato una vera e propria bomba nel suo libro "Revenge". Un retroscena che è stato immediatamente riportato dal Mail. Si torna a parlare della morte del Principe Filippo, avvenuta a circa un mese di distanza dall'intervista che Harry e Meghan concessero a Oprah Winfrey. Nel corso di quell'intervista, che scatenò un vero e proprio terremoto, i Duchi di Sussex non risparmiarono nei confronti della Famiglia Reale accuse di razzismo e violenza psicologica. Un fatto che turbò molto Elisabetta II.

A seguito della morte di Filippo, soltanto Harry si presentò alle solenni esequie (fatto che non passò inosservato). Venne spiegato che Meghan non partecipò ai funerali perché, in quel momento, si trovava al settimo mese di gravidanza. Nessuno, però, avvertì la sua mancanza. Anzi.

Stando all'indiscrezione riportata nel libro di Tom Bower, la Regina Elisabetta si lasciò sfuggire: "Grazie a Dio Meghan non ci sarà" . Insomma, la sovrana non si rattristò dell'assenza della Duchessa di Sussex. A quanto pare a raccontare questo interessante aneddoto fu uno dei collaboratori più stretti di Sua Maestà. Del resto l'intervista a Oprah doveva aver turbato non poco il Principe Filippo, rovinando i suoi ultimi giorni di vita. Qualcosa che Elisabetta II, tanto devota al marito, non deve aver mai perdonato.

Vedremo cosa accadrà in questi giorni in cui Harry -

alla disperata ricerca di uncon la famiglia - si trova a Londra. Ancora una volta, il secondogenito di Carlo è partito senza Meghan al seguito. Segno che la frattura è ancora ben presente.