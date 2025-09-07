Harry a Londra per la prima volta da mesi: re Carlo pronto a incontrarlo

Il principe Harry torna nel Regno Unito. L'8 settembre sarà a Londra per partecipare ai WellChild Awards, l’evento benefico dedicato ai bambini gravemente malati, di cui è patron da oltre dieci anni. Ma l’arrivo del duca di Sussex in patria ha acceso subito i riflettori: l’evento, infatti, coincide con il terzo anniversario della morte della regina Elisabetta II. E non è escluso che Harry possa finalmente incontrare suo padre, re Carlo III, per la prima volta dopo diversi mesi.

Harry e re Carlo: un incontro non ancora escluso

Secondo fonti vicine alla famiglia reale, l’ultimo faccia a faccia tra padre e figlio risale a febbraio 2024, poco dopo la diagnosi di cancro di re Carlo. In quell’occasione, i due avrebbero avuto un incontro privato di circa trenta minuti. Ora, con la presenza del sovrano prevista a Londra in settimana per motivi di salute, i tabloid britannici parlano di una possibile riconciliazione, o almeno di un incontro riservato. Una fonte ha dichiarato al Mail on Sunday: " Un incontro non è escluso, ma solo Clive Alderton (segretario privato del re), Carlo e Harry conoscono la verità ".

Meghan Markle e i figli restano in California

A Montecito, invece, resteranno Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet, che non accompagneranno Harry in questo ritorno in patria. Dal 2020, la coppia ha abbandonato ufficialmente il ruolo di membri attivi della royal family, e il duca ha più volte dichiarato di non sentirsi al sicuro nel Regno Unito senza una scorta ufficiale.

In una vecchia intervista alla BBC, Harry ha affermato: " Non riesco a immaginare un mondo in cui riportare mia moglie e i miei figli, finché la sicurezza non è garantita ". Tuttavia, secondo un amico, citato dal Times, Harry non ha perso la speranza di riportare la famiglia nel Regno Unito “ per mostrare ai suoi figli dove è cresciuto ”.

Gli impegni del principe Harry nel Regno Unito

Il ritorno di Harry a Londra non sarà solo simbolico, ma anche pieno di appuntamenti pubblici e benefici:

8 settembre – WellChild Awards, con momenti dedicati ai bambini vincitori e alle loro famiglie.

10 settembre (secondo Hello Magazine) – Visita a Nottingham presso il Community Recording Studio di St Ann’s, dove annuncerà una donazione significativa all’ente “Children In Need”.

Nel comunicato diffuso dall’organizzazione WellChild, Harry ha dichiarato: " Sono sempre onorato di partecipare ai WellChild Awards e di incontrare gli incredibili bambini, le famiglie e i professionisti che ci ispirano tutti con la loro forza e il loro spirito ".

WellChild Awards: un evento dal forte impatto emotivo

I WellChild Awards rappresentano da anni uno dei momenti più importanti per Harry, che mantiene forte il legame con questa iniziativa nonostante la

distanza dalla royal family. Lo scorso anno, all’evento parteciparono celebrità come, Penny Lancaster,, KSI, Oti Mabuse, Beverley Knight e