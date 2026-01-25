Minneapolis, l'Ice ferma anche i giornalisti italiani: "Spaccheremo il finestrino"

Da Minneapolis arriva la notizia che due inviati della Rai della trasmissione "In Mezz'ora", condotta da Monica Maggioni, sarebbero stati minacciati da agenti dell'Ice. Sono stati gli stessi giornalisti, Laura Cappon e Daniele Babbo, a denunciare i fatti, con la pubblicazione tramite il profilo della trasmissione di un video in cui si vedono gli agenti dell'Ice che si avvicinano ad un'auto con a bordo i giornalisti intimando loro di abbassare il finestrino. I due inviati Rai inizialmente si rifiutano di abbassare e più volte dichiarano di essere giornalisti pronunciando anche la parola "press".

" Uno è davanti a me e l'altro dietro. Sembra un convoglio ", afferma la donna alla guida dell'auto che trasporta i giornalisti italiani. Le riprese sono state effettuate dall'interno dell'auto dagli stessi cronisti: " Ci hanno intrappolato ". Poi l'auto davanti si ferma e un agente esce dal veicolo e si avvicina alla macchina dei giornalisti chiedendo di abbassare il finestrino. " No non abbasso il finestrino, non stiamo facendo nulla di male ", risponde la donna alla guida dell'auto. I giornalisti italiani a quel punto si qualificano: " Press! We are press, italian! ". La risposta dell'Ice non si fa attendere: " Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall'auto. Questo è l'unico avvertimento, se continuate a seguirci da questo momento in poi. Siete registrati ". Il video è stato anche trasmesso dal programma Rai e ha scatenato l'ira delle opposizioni.

La tensione a Minneapolis è altissima da giorni, nelle ultime ore è stato ucciso un uomo che manifestava contro il corpo federale ma le indagini per questo caso sono ancora in corso: c'è chi dice che avesse con sé una pistola e chi, invece, sostiene che avesse solo un telefono con il quale stava riprendendo gli agenti. Quanto accaduto ai giornalisti italiani ha scatenato l'opposizione di governo, che ora chiede un intervento di Giorgia Meloni. " Intimidazioni mafiose contro la stampa nel cuore degli Stati Uniti. Siamo davanti a una deriva autoritaria alimentata dall’amministrazione Donald Trump, che tra violenze, repressione e minacce ai giornalisti sta spingendo l’America verso una frattura da guerra civile strisciante. Di fronte a tutto questo, Giorgia Meloni deve condannare immediatamente quanto accaduto. Basta con la sudditanza politica verso Trump ", ha dichiatato Angelo Bonelli.

Meloni e Piantedosi hanno capito qual è il problema? Solidarietà ai giornalisti italiani minacciati dall’Ice. Ci aspettiamo che il governo italiano pronunci una parola di condanna

", ha dichiarato in un video il Pd.