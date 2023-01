“Molestie psicologiche”. Eurodeputata socialista nella bufera

Lo scandalo Qatargate, ma non solo: all’Europarlamento scoppia il caso molestie. Al centro della bufera l’eurodeputata spagnola Mónica Silvana González, accusata di aver molestato psicologicamente tre assistenti parlamentari. La vicenda è stata esaminata dalla Commissione consultiva del Parlamento europeo e la presidente Roberta Metsola ha reso nota la sanzione: la socialista è stata sospesa per trenta giorni con tanto di perdita dell’indennità giornaliera da 338 euro. In totale, un danno da oltre 10 mila euro.

Caso molestie psicologiche all’Europarlamento

Entrando nel dettaglio della sanzione, la denuncia presentata dai tre ex assistenti parlamentari di Mónica Silvana González è stata ritenuta credibile dalle autorità. Accuse provate, un dossier con centinaia di documentazioni sulle molestie psicologiche della socialista. La società potrà presentare ricorso contro la decisione, ma il dibattito si è già acceso anche all’interno del suo partito.

Il leader del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Iratxe Garcia, ha confermato “l’assoluto rispetto” nei confronti della decisione di Roberta Metsola e ha assicurato che la stessa sanzione verrà applicata all’interno del gruppo. Garcia, inoltre, ha sottolineato di non essere a conoscenza di dettagli sulla vicenda, scoperta solo grazie all’annuncio della presidente dell’Europarlamento.

La socialista si difende

Mónica Silvana González ha denunciato di non essere stata giudicata con tutte le garanzie che avrebbe avuto in qualsiasi altro tribunale. La socialista ha confermato di voler presentare ricorso ai sensi dell’articolo 177 del funzionamento del Parlamento europeo, ma non solo: prenderà in considerazione l’appello al Tribunale Ue. Inoltre, riporta Diario Critico, l’eurodeputata ha precisato che il dossier è stato trattato da un “assistente di estrema destra” e che non sono state prese in considerazione le testimonianze degli assistenti che continuano a lavorare al suo fianco.

Nata a Buenos Aires, Mónica Silvana Gonzalez si è unita al Partito Socialista Europeo Spagnolo da giovane ed è diventata coordinatrice del gruppo PSOE Latinos Socialistas. Dopo aver fatto parte dell’assemblea comunale di Alcalà de Henares, la socialista nel 2015 è stata eletta all’Assemblea di Madrid, mentre nel 2017 è stata nominata segretaria per la diversità e i movimenti sociali del suo partito. Infine, alle europee del 2019, il mandato di eurodeputata della IX legislatura.