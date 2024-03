Monolite metallico compare dal nulla, è mistero in Galles

Un monolite metallico alto tre metri compare dal nulla nel bel mezzo di un'area protetta del Galles, senza che attorno ad esso siano rilevabili sul terreno fangoso impronte, tracce di pneumatici o segni di trascinamento: le immagini del sensazionale rinvenimento fatto ieri da un 39enne del posto stanno facendo in queste ore il giro del web.

Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, in particolar modo dal The Sun e dal The Guardian, i fatti si sono verificati nella giornata di martedì 12 marzo. Protagonista della vicenda è Craig Muir, 39 anni, che come ogni mattina sta facendo una passeggiata tra le colline intorno a Hay-on-Wye, un piccolo paese della regione di Powys, in Galles, che si trova alle porte del Parco nazionale di Brecon Beacons.

È proprio all'interno del parco, un'area protetta nella quale sono in vigore delle regole particolarmente restrittive, che l'uomo fa la sua sensazionale scoperta. Il 39enne sta camminando lungo Hay Bluff, collina sita all'estremità settentrionale delle Black Mountains, quando dinanzi ai suoi occhi compare un grande oggetto di color argentato che nulla a che spartire col territorio circostante. Si tratta di un monolite metallico alto oltre 3 metri e largo circa 45 centimetri, che si trova conficcato nel terreno. Tutto attorno ad esso, nel terreno fangoso della brughiera, non risulta visibile alcun segno che indichi come il pesante oggetto sia stato trasportato lì, considerando anche il fatto che si tratta di una zona protetta da pesanti vincoli paesaggistici: niente segni di pneumatici, impronte o tracce di trascinamento, niente di niente, solo tante domande che non otterranno mai alcuna risposta.

"Sembrava che fosse appena caduto dallo spazio" , spiega Muir al New York Times che lo ha contattato. "Deve essere una specie di installazione artistica. Guardandolo si potrebbe facilmente pensare che sia stato lasciato cadere da un UFO o da qualcosa di simile" . Peraltro depositato in un'area abbastanza isolata, "in mezzo al nulla" , ribadisce l'uomo.

Il monolite, infisso nel terreno, appare solido, pesante e resistente ai forti venti che soffiano di frequente in quella zona del parco, e ha "bordi lisci e lucenti" : "Sembra realizzato in acciaio, forse perché chiunque l'abbia messo lì non vuole che arrugginisca" , ipotizza il 39enne.

Miur, che è uno scalpellino, si è detto particolarmente colpito per l'altissima qualità della fattura del misterioso oggetto: "La mia opinione professionale è che chiunque lo abbia realizzato ha fatto un ottimo lavoro" , soprattutto per il fatto che non ci sono segni di saldatura. "Ho pensato che fosse un po' bizzarro e che potesse far parte di una ricerca scientifica per raccoglie l'acqua piovana" , aggiunge l'uomo. Un altra persona ha riferito di aver notato l'oggetto mentre correva lungo Hay Bluff: si tratta, come riferito da WalesOnline, di Richard Haynes.

Cosa ne sarà ora del misterioso monolite? Secondo Muir, ben presto sarà rimosso ."Non posso dire quanto tempo resterà lì, a dire il vero" , spiega l'uomo. "Conoscendo i nostri parchi nazionali, non prenderanno alla leggera l'installazione di cose senza il loro permesso" . Quello del Galles, comunque, non è un caso isolato: nel 2020 comparvero esemplari simili nello Utah, in California, in Romania, sull'Isola di Wight, nei Paesi Bassi, in Germania e in Spagna.