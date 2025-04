"Morirai da solo". Raffica di insulti a Elon Musk durante la sua diretta su X

Ascolta ora 00:00 00:00

È cosa ben nota che, durante gli streaming sulle varie piattaforme come Twitch, YouTube e tante altre, alcuni utenti si connettano solo per bombardare la chat con messaggi offensivi o insulti rivolti alla persona che sta davanti alla telecamera, inviandoli in continuazione e scrivendoli in maiuscolo, così che non passino inosservati. Nessuno è immune a questo genere di fenomeno, nemmeno Elon Musk.

Sabato 5 aprile, il patron di Tesla ha deciso di dimostrare le potenzialità del suo servizio Starlink anche quando ci si trova nei cieli, iniziando una live mentre si trovava sul suo jet privato e giocando a Path of Exile 2, un action-Rpg di cui è molto appassionato. Dopo pochi minuti dall’inizio della trasmissione, però, l’attenzione degli spettatori si è spostata dalla sessione di gaming alla chat degli utenti collegati. Alcuni hanno fatto “innocenti” sul gioco o sullo stile di gameplay di Musk, altri gli hanno chiesto quale sarà il nome del suo prossimo figlio o il suo meme preferito. Poi, sono arrivati i troll professionisti.

“Non hai amici e morirai da solo”, ha scritto uno di loro. “Ti sentirai sempre insicuro e questa sensazione non se ne andrà mai”, aggiunge un altro. "Hai rovinato il tuo Paese come hai rovinato tutti i tuoi matrimoni", rincara un terzo. Messaggi, come segnalato dal Corriere della Sera, inviati da account con nome come “Elon_is_a_pedophile” o “Elon_musk_is_pathetic”. Non sono mancati neanche commenti negativi che hanno preso come spunto la figlia transgender di Musk, da sempre critica verso il padre, e i suoi affari. “Come è possibile sembrare così stupidi e brutti. Perché la tua Tesla sta cadendo a pezzi?”, è una tra le tante provocazioni che hanno inondato la chat, accompagnate come ovvio anche da critiche allo stile di gioco dell’imprenditore sudafricano.

In pochi hanno difeso il capo del Doge, che per tutta l’ora e mezza di live è stato zitto, se non per qualche mugugno.

Non è chiaro se la sua reazione (o meglio, assenza di tale) sia stata dovuta all’o alla mancanza di interesse verso il comportamento degli utenti. Fatto sta che, per un calo di connessione, Musk ha perso la partita e la diretta degli insulti è stata finalmente interrotta.