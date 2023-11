Morso da un ragno lupo, l'alluce si gonfia. Poi la scoperta choc

Una piacevole e rilassata crociera si è trasformata in un incubo per Colin Blake, un cittadino inglese di Cramlington, della contea del Northumberland, che stava festeggiando con la moglie il suo 35esimo anniversario di matrimonio. L'uomo aveva fatto scalo in Francia e mentre cenava all'aperto in un ristorante di Marsiglia ha sentito una strana puntura all'alluce del piede destro. Inizialmente ha pensato che a dargli fastidio fosse la soletta del sandalo aperto in cuoio, ma ben presto si è reso conto che si trattava di qualcosa di grave. Durante la notte l'alluce si è gonfiato in maniera preoccupante diventando violaceo. Spaventato, Colin Blake si è rivolto ai medici di bordo per capire cosa gli stesse succedendo. Non immaginava fosse stato morso da un ragno.

Il morso del ragno lupo

Il personale sanitario non ci ha messo molto a scoprire che il cittadino inglese era stato punto da un ragno lupo, molto diffuso a Marsiglia perché trasportato dal Perù attraverso le navi mercantili. Questi aracnidi se provocati o irritati possono dare morsi difensivi e in alcuni casi occorre ricorrere a cure mediche. Sintomi del loro morso velenoso sono gonfiore, lievi dolori localizzati, prurito intenso e diarrea fulminante. Sebbene di solito vengano considerati innocui per gli esseri umani, il morso di alcune specie può essere doloroso. In passato si sono avute notizie di morsi mortali; questi sembrano però in parte da attribuire ad altri ragni più velenosi, o a infezioni sopraggiunte posteriormente per morsi non curati. Nel caso di Colin Blake il morso del ragno è stato virulento. I medici hanno dovuto incidere l'alluce per far uscire il pus e le uova depositate.

Il ritorno in patria

Tornato in Inghilterra, Blake è stato curato in ospedale con antibiotici per far sgonfiare il dito. Quando l'alluce è ritornato in una condizione normale erano visibili i segni della puntura del ragno lupo. Quattro settimane dopo, però, l'uomo ha fatto una scoperta che lo ha sconvolto: il cittadino inglese si è reso conto che nel suo piede c'era un corpo estraneo. Non riuscendo a comprenderne la natura e per il fastidio provato si è rivolto nuovamente al personale sanitario ospedaliero.