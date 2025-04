Morte sul set: attore si lancia dalla mongolfiera ma il paracadute non si apre

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia questa mattina su un set allestito a La Villa de don Fadrique, nei pressi di Toledo (Spagna), dove un attore è morto mentre stava registrando una scena. Secondo quanto riferito dai quotidiani spagnoli, l'uomo si è schiantato al suolo dopo un volo di diversi metri che non gli ha lasciato scampo.

A perdere la vita è stato il 52enne Carlos Suarez, attore e atleta di sport estremi. Stando alla ricostruzione, l'incidente mortale si è verificato nel corso della mattinata di oggi, martedì 1 aprile, intorno alle 9.15. Suarez si trovava impegnato nelle riprese del film La Fiera, basato proprio sulle sue esperienze. Il suo compito era quello di testate le riprese aeree. L'artista si è lanciato da una mongolfiera in volo insieme ad altri quattro compagni, quando è avvenuto il dramma. Il paracadute di Suarez, infatti, non si è aperto e l'uomo è precipitato, schiantandosi a terra.

Purtroppo per il 52enne, conosciuto a livello nazionale e internazionale, non c'è stato scampo. A quanto pare sono stati i colleghi dell'attore, una volta atterrati, ad accorgersi che mancava proprio l'uomo. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti in zona dai dipartimenti di Castiglia-La Mancia. Gli operatori sanitari hanno però solo potuto constatare il decesso.

Sul posto anche gli agenti della Guardia Civil, i vigili del fuoco del parco di Villacas. Le forze dell'ordine spagnole hanno già avviato un'indagine finalizzata a chiarire le cause di questo terribile incidente. Gli inquirenti intendono capire se siano state rispettate le " strette misure di sicurezza richieste per questo tipo di attività ". Questo quanto si legge nel comunicato ufficiale rilasciato da Atresmedia Cine e Mod Producciones.

Oltre ad essere appassionato di sport estremi, Suarez era un alpinista. Stando alla ricostruzione, il 52enne stava lavorando come consulente nel corso della produzione del film in uscita per il 2026.