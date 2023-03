"No alla legge russa": la Georgia scossa dalle proteste

Non si fermano le contestazioni in Georgia, dove i manifestanti continuano a protestare contro il progetto di legge sostenuto dal partito al potere Georgian Dream per l'introduzione di un registro delle organizzazioni considerate "agenti di influenza straniera". La polizia di Tbilisi ha usato gas lacrimogeni contro i dimostranti riuniti nei pressi del Parlamento.

La polizia ha disperso i manifestanti nel centro della capitale dopo che il parlamento ha dato il suo sostegno iniziale al suddetto progetto di legge, che secondo i numerosi critici rappresenterebbe una svolta autoritaria del loro Paese. La televisione georgiana ha mostrato i manifestanti protestare con rabbia. Alcuni di loro stringevano bandiere dell'Unione europea e degli Stati Uniti al grido di " no alla legge russa ".

La situazione è quindi degenerata. Le forze dell'ordine, armate di scudi antisommossa, sono state costrette ad usare gas lacrimogeni. Come ha sottolineato Reuters, la polizia è stata costretta a ricorrere anche all'utilizzo di cannoni ad acqua per disperdere la folla.

The #Georgian parliament passed the bill on "foreign agents" by a majority vote in its first reading, despite major opposition protests.



Thousands of people gathered in front of the parliament building in #Tbilisi to protest the new law. It is reported the use of tear gas by… https://t.co/3IQzWJDBlk pic.twitter.com/8q19hG0RyU