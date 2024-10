Nobel per la Pace ai sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki impegnati per un mondo senza atomica

HIroshima e Nagasaki, da Wikipedia

Uno dei paradossi moderni è assegnare un Nobel per la Pace in un mondo dilaniato dalla guerre. Secondo l'Uppsala Conflect Data Program, nel 2023 sul pianeta erano 59 i conflitti armati, quasi il doppio rispetto al 2009. Eppure il Comitato norvegese che assegna il prestigioso premio Nobel, dopo aver scrutinato ben 286 candidature ricevute (197 individui e 89 organizzazioni), la sua decisione l’ha presa. Il Premio Nobel per la Pace 2024 è stato assegnato a Nihon Hidankyo, l'associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Il premio è stato assegnato "per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso la testimonianza dei sopravvissuti che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate".

Costituita nel 1956 Nihon Hidankyo si prefigge di fare pressione sul Governo giapponese per aiutare le vittime e sollecitare il governo di Tokyo a promuovere l’abolizione delle armi nucleari.

Tra i candidati c’erano alcuni attivisti impegnati contro le guerre nella Striscia di Gaza e in difesa dell'Ucraina. Ad esempio i docenti della Libera Università di Amsterdam che hanno sostenuto le organizzazioni mediorientali EcoPeace, Women Wage Peace e Women of the Sun per essersi battute per promuovere la pace tra israeliani e palestinesi.

Candidato anche il Movimento russo degli obiettori di coscienza e il Movimento pacifista ucraino per l'impegno nella protezione degli obiettori di coscienza dalla violenza: ambedue per le attività svolte dopo l’invasione russa in Ucraina. Citata, per gli stessi motivi, anche l'organizzazione bielorussa Our House.

Ma secondo i rumors i "favoriti" sarebbe stati altri: l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Ocse, che da tre anni è diretto da un italiano, Matteo Mecacci; la Corte Internazionale di Giustizia, che nel gennaio scorso ha ordinato a Israele l’adozione di misure volte a prevenire atti di genocidio nella Striscia di Gaza; l’agenzia Onu per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), diretta dell'italo-svizzero Philippe Lazzarini; la coalizione Stop Killer Robots insieme ad Article 36 e l'Unesco con il Consiglio d'Europa.

Tra le altre candidature proposte vi erano anche il miliardario Elon Musk, proprietario di Tesla e del social X; l’attivista-giornalista Julian Assange, fondatore di Wikileaks, da poco tornato in libertà in Australia; l’ex presidente Usa Donald Trump, su proposta della deputata repubblicana Usa Claudia Tenney, per i suoi “sforzi per promuovere la pace e la cooperazione tra Israele, Bahrain, Marocco, Sudan ed Emirati Arabi Uniti attraverso gli accordi di Abramo".

Come avviene la selezione

I nomi dei candidati al Nobel per la pace possono essere avanzati dai membri dei parlamenti nazionali e delle corti internazionali, nonché dai docenti universitari di Diritto e Scienze politiche, oltre che dai capi di organizzazioni internazionali e, ovviamente, dagli stessi membri del Comitato. Le candidature vanno presentate entro il 31 gennaio, poi si procede ad una scrematura per giungere ad una lista di finalisti. Il Comitato discute poi su ognuno dei nomi dei finalisti.

Casi controversi

Il Nobel alla Pace che più ha fatto discutere, di recente, è stato quello assegnato a Barack Obama nel 2009. Fu un premio sulla “fiducia”, basandosi più che altro sui discorsi pronunciati e sulle buone intenzioni, senza minimamente tenere conto degli attacchi militari ordinati dal leader della Casa Bianca con i droni (Yemen e Pakistan) e la troppa timidezza dimostrata sulla Siria.

Un altro caso controverso è quello ad Aung San Suu Kyi (1991), che all’epoca era rinchiusa in carcere come oppositrice al regime al potere in Myanmar. Decenni dopo la leader birmana non condannò il massacro della minoranza dei Rohingya da parte dell’esercito.