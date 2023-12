Nobel per la Pace, alla cerimonia c'è una sedia vuota: ecco perché

Alla cerimonia di consegna del Nobel per la Pace, celebrata all'interno del municipio di Oslo, spicca la presenza di una sedia vuota: a ritirare il premio per la vincitrice Narges Mohammadi, detenuta in carcere in Iran dal 2021, sono stati i suoi due figli, i gemelli Kiana e Ali di 17 anni.

È stata la stessa attivista iraniana a scegliere i ragazzi per presenziare in sua vece all'evento, incaricandoli anche di leggere una lettera scritta di suo pugno per l'occasione da dietro le sbarre. Ad accompagnare Kiana e Ali anche il padre dei due nonché marito di Narges Mohammadi, ovvero il giornalista e attivista Taghi Rahmani, e altre due figure di spicco della lotta al governo di Teheran, cioè la fumettista Marjan Satrapi e l'attrice Golshifteh Farahani.

Le parole del comitato

"Narges Mohammadi non è stata rilasciata per venire a Oslo a ricevere il premio Nobel per la pace" , ha spiegato all'apertura della cerimonia il presidente del Comitato norvegese per il Nobel Berit Reiss-Andersen. "Sono sicura, tuttavia, che in questo momento è con noi con i suoi pensieri. È qui rappresentata dai suoi figli e da un ritratto posto dietro la sua sedia vuota sul palco" , ha aggiunto riferendosi alla foto che ritrae l'attivista iraniana. "Ci ha chiesto di utilizzare questa particolare fotografia, che esprime il modo in cui vuole condurre la sua vita: con un aspetto felice in abiti colorati, esponendo i capelli e con lo sguardo fisso verso di noi".

"Il Comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Pace 2023 a Narges Mohammadi per la sua lunga e coraggiosa battaglia contro l'oppressione delle donne in Iran e per la sua lotta per la libertà di tutti" , ha proseguito il presidente. "Concentrandosi sui diritti delle donne, Narges Mohammadi sottolinea il diritto universale all'uguaglianza. Ha combattuto le restrizioni imposte alle donne, come l'obbligo di indossare l'hijab e altri indumenti coprenti, nonché i divieti relativi allo sport, alla danza e al movimento in generale. In tutti gli aspetti della vita, i diritti delle donne iraniane sono inferiori a quelli degli uomini" , ha concluso Berit Reiss-Andersen.

La lettera dal carcere

Ai due gemelli vestiti di nero, esiliati dal 2015 in Francia, l'incarico di leggere in francese la lettera scritta dalla madre per la cerimonia: un'occasione, ancora una volta, per attaccare il governo iraniano per le sue posizioni. "Sono una donna del Medio Oriente, di una regione che, sebbene erede di una ricca civiltà, è attualmente incastrata nella trappola della guerra e preda delle fiamme del terrorismo e dell'estremismo" , esordisce la missiva. "Sono una donna iraniana orgogliosa e onorata di contribuire a questa civiltà, che oggi è vittima dell'oppressione di un regime religioso tirannico e misogino" , prosegue la donna, che esorta la comunità internazionale a inasprire la lotta per i diritti umani.

"L'hijab obbligatorio imposto dal governo non è nè un obbligo religioso nè un modello culturale, ma piuttosto un mezzo di controllo e sottomissione dell'intera società" , ribadisce ancora una volta Mohammadi, puntando il dito poi contro il governo di Teheran per la censura, la corruzione, la propaganda e la repressione.

Non un caso isolato