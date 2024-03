Olanda, ostaggi in un bar. Sequestratore con esplosivi: 150 case evacuate

Diverse persone sono tenute in ostaggio in un caffè nella città di Ede, in Olanda, da un uomo che avrebbe con sé armi ed esplosivi. Sono state evacuate 150 abitazioni nei pressi dell'edificio e sul posto sono state dispiegate anche le forze speciali. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni e la situazione è ancora confusa.

La polizia, che ha isolato la zona, ha escluso l'ipotesi terrorismo: " Al momento non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico ". Le autorità hanno intanto annunciato la liberazione di tre ostaggi. Non è chiaro quante persone siano ancora prigioniere.

Sequestro con ostaggi: cosa succede in Olanda

Il comune di Ede e la polizia hanno confermato che si tratta di una situazione con ostaggi ma non hanno fin qui fornito dettagli sul sequestratore. A scopo precauzionale sono state evacuate numerose abitazioni nelle immediate vicinanze del locale. I residenti evacuati saranno alloggiati nel municipio sulla Bergstraat.

" Restate dentro e non venite a guardare ", ha scritto su X la polizia. Sul luogo del sequestro è presente, come detto, una squadra del Servizio Interventi Speciali (DSI). Questa squadra interviene solitamente nel caso di arresti difficili e complessi e in situazioni pericolose.

Il quotidiano olandese Algemeen Dagblad ha riportato la testimonianza di una studentessa costretta a lasciare la propria casa a causa dell'emergenza. In mattinata la ragazza ha visto sempre più poliziotti intorno alla sua abitazione, che si trova sul retro di Museumplein, e numerosi cecchini sul tetto. Non era ancora vestita quando è stata portata via dai vigili del fuoco. " Hanno detto: mettiti un cappotto. Spero solo che vada tutto bene per tutti ", ha raccontato.

Armi ed esplosivi

Gli ostaggi si trovano nel locale di intrattenimento Petticoat in Nieuwe Stationsstraat. Al suo interno venerdì sera è andato in scena un evento accompagnato da musica olandese e techno. Tutto è finito alle 4 del mattino.

Un uomo sarebbe entrato nell'esercizio commerciale all'ora di chiusura con armi ed esplosivi e avrebbe minacciato di far saltare in aria l'edificio. Il proprietario del bar ha spiegato a De Telegraaf che i suoi dipendenti sono attualmente tenuti sotto sequestro. Nessun treno circola tra Barneveld-Zuid e Ede-Wageningen a causa del dispiegamento della polizia, che è stata schierata con squadre specializzate e unità mobili.

È stato schierato anche un