In otto mesi, l’irlandese Erica Marsh è diventata uno dei punti di riferimento della sinistra americana su Twitter: 130mila seguaci, migliaia di like e commenti per le sue opinioni iper-liberali. L’influencer è spesso finita nel mirino dei conservatori, che l’hanno indicata come esempio dell’eccessiva teatralità e pomposità dei progressisti. Gli attacchi a Trump e DeSantis, i j’accuse contro la Corte Suprema, le battaglie in difesa dell’aborto e del Black Lives Matter. Un vero e proprio fenomeno mediatico, ma c’è un dettaglio da aggiungere: la giovane bionda probabilmente non è mai esistita. Secondo il Washington Post, infatti, sarebbe stata generata dall’intelligenza artificiale.

I suoi tweet populisti hanno raggiunto milioni di persone, basti pensare alla bufera social per il suo commento dopo la sentenza della Corte Suprema che ha smantellato l’affirmative action per l’ammissione ai college, una sorta di discriminazione positiva istituita per garantire maggiore inclusione delle minoranze. “La decisione odierna della Corte Suprema è un attacco diretto ai neri. Nessuna persona di colore sarà in grado di avere successo in un sistema basato sul merito, motivo per cui erano necessari programmi basati sull’azione affermativa” , il suo pensiero visualizzato più di 27 milioni di volte.

L’ ”orgogliosa democratica” ha affermato di aver partecipato alla campagna elettorale del presidente Joe Biden e di aver fatto la volontaria anche nella Obama Foundation. Ma la sua identità è stata messa in dubbio da diversi analisti, che hanno provato ad accendere i riflettori sulle zone d’ombra attorno a Erica Marsh. Come evidenziato dal quotidiano statunitense, non esiste un numero di telefono o una prova che abbia mai votato e non esistono tracce delle sue attività al fianco di Biden e Obama. Oltre al profilo su Twitter, aveva anche un account su TikTok ma non è mai apparsa di persona e non ha mai nemmeno utilizzato la sua voce. E ancora, le tre immagini presenti in rete sarebbero state modificate, senza escludere il ricorso all’intelligenza artificiale.