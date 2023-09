Orrore in Australia, 31enne sbranata dai suoi Rottweiler: è gravissima

Choc in Australia, dove una donna è stata brutalmente aggredita dai suoi cani di razza Rottweiler. Protagonista della terribile vicenda la 31enne di Perth Nikita Piil, letteralmente sbranata da quelli che considerava dei figli. La giovane combatte ora fra la vita e la morte.

Cosa è accaduto

L'episodio sabato scorso. Soltanto poche ore prima, Nikita aveva scritto un post su Facebook in cui esprimeva, ancora una volta, il profondo affetto nutrito per i suoi cani. Eppure proprio quei figli che lei tanto amava l'hanno aggredita. Quello stesso giorno, la donna è stata tratta in salvo dagli agenti della polizia di Perth, riusciti solo dopo diversi tentativi a sottrarla alla furia degli animali.

Secondo quanto riferito alla stampa estera, la 31enne aveva gravi lacerazioni su braccia e gambe ed è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Royal Perth Hospital. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, allertati dalle urla. Trovandosi ad assistere alla brutale aggressione, hanno cercato di fermare i cani, agitando un tubo e colpendo la recinzione che divideva le due abitazioni. Nulla però è servito per placare gli animali e distoglierli dalla loro preda.

Sono stati gli agenti della polizia di Perth a salvare la donna. Giunti sul posto e compresa la situazione, hanno infatti sparato, ferendo uno dei Rottweiler. Nikita Piil si trovava in un lago di sangue. Trasportata al Royal Hospital di Perth, la 31enne lotta ora per la sua vita. I medici hanno dovuto sottoporla a un delicato intervento chirurgico per riuscire a salvarle un braccio.

Cosa ne è stato dei cani

Bronx, un Rottweiler di 7 anni, è stato ferito dalla polizia e successivamente soppresso. Quanto all'altro cane, Harlem, di 4 anni, è stato prima rinchiuso nel garage dell'abitazione e dopo portato in un canile locale. Il cane è lì dallo scorso martedì e solo al termine delle indagini si conoscerà il suo destino.

La polemica

L'episodio ha generato forti polemiche in Australia. Subito dopo la diffusione della notizia, duri attacchi sono stati rivolti sia nei confronti di Nikita Piil che dell'allevatore dei due Rottweiler.