Allarme sicurezza a Londra: evacuato il terminal sud dell'aeroporto di Gatwick

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato evacuato a seguito di un "incidente di sicurezza" il terminal sud dell'aeroporto Gatwick di Londra. Le autorità sono immediatamente intervenute dopo la segnalazione di un “oggetto proibito sospetto all’interno di un bagaglio” : sul posto la polizia e gli artificieri, al lavoro in questi minuti per la messa in sicurezza. Gli agenti hanno montato un cordone di sicurezza per evitare il passaggio dei passeggeri, mentre il terminal nord è normalmente operativo. Come confermato dalla Bbc, gli aerei in arrivo possono atterrare presso lo scalo.

Un portavoce della polizia del Sussex ha spiegato che l’allarme è scattato alle 8.20 per il ritrovamento di un bagaglio sospetto all’aeroporto di Gatwick: “Per garantire la sicurezza dei passeggeri, del personale e degli altri utenti, è stato istituito un cordone di sicurezza mentre sono in corso le indagini” . A scopo precauzione è stato richiesto l’intervento di un team EOD (Explosive Ordnance Disposal).

La situazione all’aeroporto di Gatwick è caotica, come testimoniato da molti presenti sui social. “La situazione sta causando notevoli disagi e alcune strade attorno al terminal sud sono state chiuse. Consigliamo ai cittadini di evitare la zona, se possibile”, ha aggiunto il portavoce della polizia. Anche i servizi ferroviari sono stati sospesi, come confermato da un portavoce di National Rail Enquiries ai microfoni del Telegraph: stop a Southern Rail, Gatwick Express e Thameslink. Lo stop si protrarrà almeno sino alle 14.00.

Attesi aggiornamenti sulla situazione all’aeroporto di Gatwick, per il momento non risultano connessioni tra il bagaglio sospetto e un altro pacco sospetto rinvenuto nei pressi dell’ambasciata degli Usa nel centro di Londra. La polizia britannica ha reso noto di aver effettuato un’esplosione controllata e nessuno è rimasto ferito.

"Le autorità locali stanno indagando su un pacco sospetto fuori dall'ambasciata degli Stati Uniti a Londra. La Met Police è presente e ha chiuso Ponton Road per eccesso di prudenza”

Il servizio di Polizia Metropolitana di Londra ha dichiarato che le indagini sono in corso: