Il passeggero è in ritardo e l'equipaggio lo spinge in mare: muore annegato

Stanno facendo in queste ore il giro del web le immagini drammatiche della morte di un 36enne, annegato in mare per essere stato respinto con veemenza dai membri dell'equipaggio di un traghetto in partenza dal Pireo di Atene, forse irritati dal fatto che l'uomo fosse in ritardo.

Stando a quanto riferito dai media locali, il passeggero, giunto all'ultimo istante al porto della capitale greca, stava tentando di salire a bordo della Blue Horizon, imbarcazione in partenza per Heraklion. È a questo punto che sarebbero entrati in azione i membri dell'equipaggio, che lo hanno bloccato sulla rampa posteriore del traghetto provocandone la caduta in mare.

Forte lo choc in Grecia, anche per il fatto che il tutto è stato documentato in un video che si è rapidamente diffuso in rete ed è stato ovviamente visionato dagli inquirenti per incriminare i responsabili: secondo "GreekCityTime", quattro uomini sarebbero già finiti in manette per quanto accaduto.

Quando la notizia della morte del 36enne si è diffusa, la Blue Horizon era già salpata alla volta di Heraclion, ma le autorità hanno costretto il comandante a fare marcia indietro per tornarte al Pireo. Il pubblico ministero, infatti, aveva dato disposizione di raccogliere i racconti e le testimonianze sia degli altri passeggeri che dei membri dell'equipaggio del traghetto. I responsabili del Gruppo Attica, proprietario dell'imbarcazione, si sono detti inorriditi per quanto accaduto, fornendo la propria piena collaborazione agli inquirenti per far luce sulla vicenda.

"Esprimo la mia tristezza per il tragico incidente nel porto del Pireo dove una persona ha perso la vita" , ha scritto sui social il ministro della Navigazione Miltiadis Varvitsiotis. "Tutte le azioni necessarie sono state intraprese dall'Autorità Portuale del Pireo per fare luce sul caso e attribuire le responsabilità" , ha concluso.

A perdere la vita è stato Antonis Karyotis. Stando a Radio Creta, l'uomo si recava spesso al porto del Pireo ed era personaggio noto ai membri dell'equipaggio della Blue Horizon. Secondo alcuni testimoni dello stesso traghetto, l'uomo sarebbe stato in possesso di regolare titolo di viaggio, per cui non dovrebbe essere questo il motivo del violento allontanamento. "È impossibile che Antonis non avesse il biglietto" , ha detto il fratello della vittima.

"Un ragazzo con la camicia bianca e le mostrine sulle spalle, un capitano non so cosa sia, lo ha spintonato" , ha spiegato agli inquirenti un secondo testimone. "Ha fatto 2-3 tentativi di entrare, lo hanno spinto quando la nave ha iniziato a lasciare il molo" , ha aggiunto. "La nave stava partendo e lui continuava a spingerlo, e tutti gridavamo: 'Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?'. Era chiaro che sarebbe caduto in mare e, di conseguenza, alla fine è caduto" , ha concluso.