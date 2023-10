Paura a Detroit, presidente della sinagoga locale pugnalata a morte

Choc negli Stati Uniti dopo la notizia di un'aggressione mortale commessa ai danni di Samantha Woll, presidente di una sinagoga progressista di Detroit. Sale sempre di più il clima di tensione che si respira a livello mondiale, con una situazione che pare essere sempre più vicina all'orlo del precipizio.

A dare per prima l'annuncio è stato il quotidiano locale Detroit Free Press, che ha riportato il nome della vittima, la 40enne Samantha Woll. La donna, vicina al Partito Democratico americano, è stata trovata morta davanti alla sua casa. Il corpo coperto di sangue e ferite da taglio. Del caso si sta occupando la squadra omicidi, incaricata di ricostruire le dinamiche della drammatica vicenda e risalire al responsabile. Non avendo ancora un colpevole, è difficile adesso pensare a un movente, anche se le ipotesi sono già partite.

" Siamo scioccati e rattristati nell'apprendere della morte inaspettata di Samantha Woll ", si legge in una nota rilasciata dalla sinagoga di Detroit, riportata dalle principali agenzie di stampa. Grande cordoglio anche da parte del sindaco di Detroit Mike Duggan, e del procuratore generale del Michigan Dana Nessel.

Nel suo impegno per la comunità, Samantha Woll aveva lavorato anche con il deputato del Partito Democratico Elissa Slotkin. Dopo aver appreso la notizia della morte della Woll, la rappresentante dem ha commentato: "Mi fa male il cuore per aver perso qualcuno così dedito al servizio degli altri in un atto così insensato. Mi mancherà il suo incessante desiderio di servire e il suo sorriso luminoso apparentemente ovunque nell’area di Detroit".

Secondo quanto riferito dalla Cnn, Samantha Woll era la presidente del consiglio di amministrazione della Sinagoga Isaac Agree Downtown, che si trova nel centro di Detroit. Stando alle ultime informazioni trasmesse dalla stampa estera, l'Fbi affiancherà la squadra omicidi locale nel tentativo di risolvere più celermente il caso.

Considerata la situazione in Medio Oriente, con lo scontro in atto fra Israele e Hamas ed il rischio attentati, la comunità ebraica negli Stati Uniti ha espresso preoccupazione, specialmente dopo la morte cruenta della Woll.

I am shocked, saddened and horrified to learn of Sam’s brutal murder. Sam was as kind a person as I’ve ever known. She was driven by her sincere love of her community, state and country. Sam truly used her faith and activism to create a better place for everyone. pic.twitter.com/gIYRP4USaj