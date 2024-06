Paura in Germania, uomo con piccone e molotov ad Amburgo. Polizia costretta a sparare

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono stati momenti di forte paura in Germania, quando questa mattina un uomo armato è stato visto aggirarsi nella città di Amburgo, a poche ore di distanza da una delle partite del torneo di calcio Euro 2024. La tensione in questi giorni è altissima, e le forze dell'ordine tedesche pronte a intervenire. La polizia è stata costretta a sparare.

Usato spray urticante

Il fatto si è verificato nel corso della mattinata di oggi, domenica 16 giugno. Un uomo in evidente stato di agitazione è stato visto aggirarsi nella zona di St. Pauli, area della città di Amburgo, che in quel momento era già gremita di migliaia di tifosi in vista della partita di oggi tra Olanda e Polonia.

Il soggetto, secondo quanto riferito dai media tedeschi, era in possesso di piccone e di una molotov. Si è scatenato subito il panico ed è stato l'allarme. Per fortuna le forze dell'ordine tedesche, già pronte a intervenire e a gestire eventuali crisi in queste giornate di europei di calcio, sono immediatamente accorse. Purtroppo ogni tentativo di mediazione sarebbe risultato vano, e alla fine, per tutelare le persone presenti, gli agenti della polizia tedesca si sono visti costretti ad aprire il fuoco.

L'uomo, fermato nei pressi della Reeperbahn di Amburgo, è stato colpito alle gambe per essere neutralizzato. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, il soggetto ha subito ricevuto assistenza medica sul posto. "Non c'è alcun legame con il calcio" , ha poi sottolineato il rappresentante della polizia, escludendo qualsiasi legame col match in programma.

Secondo quanto riferito al quotidiano Bild, l'uomo era uscito da un pub brandendo l'arma e agitandola verso i passanti, poi contro gli agenti. In quel momento circa 40mila tifosi olandesi si trovavano nella zona, preparandosi alla partita Euro 2024 contro la Polonia. Il soggetto si è unito alla folla, attaccando tifosi e agenti con il piccone. Non è stato però riferito di feriti.

La polizia avrebbe prima usato dello spray urticante per neutralizzare l'esagitato. In un secondo momento uno degli agenti avrebbe aperto il fuoco.

Tensione altissima

Sono giorni di altissima tensione. Le autorità tedesche sono pronte a tutto.

Solo due giorni fa, a Berlino, in occasione della partita inaugurale tra Germania e Scozia, era scattato unper uno zaino sospetto nei pressi del Palazzo del Reichstag, a poca distanza dalla Porta di Brandeburgo, la zona era stata tempestivamente evacuata.