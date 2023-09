Paura in Spagna: 14enne accoltella compagni di classe e docenti

Un 14enne è stato arrestato per aver pugnalato cinque persone nella scuola pubblica Elena Garcia Armada di Jerez de la Frontera, nella regione spagnola dell’Andalusia. Le vittime sono tre studenti e due insegnanti che, secondo le autorità, hanno riportato ferite di “gravità variabile”.

L’aggressione sarebbe avvenuta alle 8.25 del mattino, quando il commissariato locale ha ricevuto la chiamata d'emergenza. Stando alla testimonianza di una studentessa riportata dal quotidiano El País, il 14enne, che frequenta la terza media, sarebbe arrivato in classe cinque minuti prima, per poi sedersi al suo banco ed estrarre due coltelli da cucina. Avrebbe poi colpito alle spalle un altro studente, gridando: “ Ti ammazzo ”. Gli altri ragazzi, circa una ventina, si sarebbero dati alla fuga in preda al panico, mentre la professoressa di biologia avrebbe tentato di dissuaderlo, venendo però colpita ad un occhio. Successivamente, il minorenne avrebbe abbandonato la sua aula per entrare in quella di fronte, provocando la fuga di altri studenti. Un altro insegnante avrebbe cercato di bloccarlo, rimanendo ferito.

Gli agenti delle forze dell’ordine, giunti sul posto, hanno fermato il ragazzo ancora in possesso delle armi e lo tratterranno in custodia fino a che non avranno svolto tutti gli accertamenti. Al momento, non si conosce ancora il motivo che lo avrebbe portato a compiere questo gesto. “ Non lo conoscevo bene perché era la prima volta che lo incontravo in classe, ma era sempre solo ”, ha raccontato la testimone a El País, che lo ha descritto come uno studente diligente e intelligente, ma spesso preso in giro dai compagni. Si potrebbe ipotizzare, dunque, che il movente dell’aggressione sia il bullismo, una componente riscontrabile anche in molte stragi nelle scuole degli Stati Uniti. L’istituto è stato completamente evacuato e presidiato dalle forze di polizia.