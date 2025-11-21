"Perché dovete continuare a chiamarmi Duchessa". Meghan Markle non molla il titolo

Sono ormai divesi anni che Meghan Markle e il Principe Harry si sono allontanati dalla Royal Family, decidendo di ritirarsi dai loro ruoli di membri senior della famiglia reale britannica, tuttavia i titoli sono rimasti al loro posto. La Markle, infatti, desidera essere ancora chiamata Duchessa di Sussex, e una conferma in tal proposito è arrivata di recente.

Stando a quanto riportato da Harpers Bazaar, nel fare il suo ingresso in una grande villa dell'Upper East Side di New York, la moglie di Harry ha richiesto di essere annunciata con il titolo reale, ossia Duchessa di Sussex. La residenza, nello specifico, non era la sua: apparteneva, infatti, a un amico. L'episodio avrebbe avuto luogo lo scorso ottobre, in occasione dell'intervista concessa da Meghan per il numero di dicembre 2025/gennaio 2026 della rivista.

Non si trattava, dunque, di un evento ufficiale. Eppure la donna ha preteso di essere chiamata con il titolo reale. Nella stanza, fra l'altro, si trovavano solo due persone. Perché questa scelta? A quanto pare la Duchessa non manca mai di ricordare chi è alle persone che le stanno intorno. Prova ne è che un episodio simile si è verificato anche ai "La Brea Tar Pits", a Los Angeles. La Markle doveva incontrare le allieve di una scuola STEM e anche in quel caso chiese di essere presentata come Duchessa di Sussex.

Harry, come in tanti riportano, appoggia la moglie in tutto. È lui, ad esempio, a regalarle i bellissimi gioielli che indossa. Ed è sempre lui a consigliarla sulle questioni mediatiche, e a proteggerla dalle pressioni. Lavorano molto insieme, portando avanti progetti in cui emergono i loro valori condivisi. Sono d'accordo anche sull'educazione dei figli.

Meghan tiene molto al "cognome" Sussex, che per lei rappresenta la famiglia.

"Adoro che Archie, Lili, Harry e io condividiamo questa cosa insieme"

, ha raccontato nel corso di una recente intervista. In sostanza, Sussex non sarebbe più un titolo reale, quanto piuttosto un nome di famiglia che racchiude lei, il marito e i due figli.