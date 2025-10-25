Meghan Markle ha messo in fuga un altro dei suoi dipendenti: la direttrice delle comunicazioni si è dimessa

Meghan Markle si conferma una datrice di lavoro molto difficile. Continuano, infatti, le defezioni all'interno del suo team di collaboratori. Stavolta ad andarsene è stata Emily Robinson, che per pochi mesi ha lavorato come direttrice delle comunicazioni della Duchessa di Sussex. La donna ha resistito soltanto quattro mesi prima di abbandonare il posto.

Non si tratta di una novità. Nel corso degli anni sono stati tanti i dipendenti dei Sussex a darsi alla fuga. I tabloid inglesi hanno riportato tanti racconti di ex collaboratori della coppia. Meghan è stata spesso descritta come autoritaria, prepotente, volubile e spesso incapace di prendere decisioni definitive. Il Principe Harry, definito come una persona affascinante, è stato però accusato di essere troppo permissivo con la moglie, alla quale permetterebbe di fare praticamente tutto.

Il nome di Emily Robinson non è altro che l'ennesimo che va ad aggiungersi a una lista già lunga. A quanto pare la donna ha lasciato il suo ruolo a causa di tensioni interne. Eppure, stando a chi la conosce, Robinson è una donna molto determinata. La sua decisione, dunque, ha lasciato spiazzati. "Non è una che si arrende, quindi dev'essere stato davvero orribile perché lei se ne andasse" , ha commentato una sua amica, parlando con il Daily Mail. Si chiude così, dopo solo 4 mesi, l'esperienza come Director of Communications per i Duchi di Sussex. Robinson era stata anche dirigente per Netflix, era una professionista affermata, ma neppure lei è riuscita a gestire Meghan Markle. Parlando di queste dimissioni, un portavoce dei Sussex ha specificato che Emily Robinson ha svolto "un eccellente lavoro e completato i progetti con grande successo".

Non è un periodo facile per Meghan Markle, da poco finita al centro di una feroce polemica dopo aver postato sui social un video di lei a Parigi, in cui mostra il Pont d'Alma, nella cui galleria sottostante perse la vita la Principessa Diana. Una mossa che le è valsa asprissime critiche.

Aumenta, dunque, il numero di suoi ex collaboratori.

"Dopo aver letto le accuse di bullismo contro Meghan non potevo crederci, ma lavorando con lei ho capito che succedeva spesso"

"Tutti hanno paura di Meghan: umilia le persone, non ascolta consigli, e Harry è un abilitante"

, aveva rivelato a Vanity Fair uno dei sopravvissuti., è un'altra testimonianza raccolta da chi ha frequentato i Sussex.