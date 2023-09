Troppi attacchi mortali. E Londra vieta i pitbull

Il Regno Unito mette al bando i cani di razza American XL Bully giudicati troppo pericolosi per la popolazione. La decisione è stata presa dal primo ministro britannico Rishi Sunak dopo l'ultimo attacco. Sunak è stato molto chiaro nell'annunciare che entro la fine dell'anno la razza canina non sarà più consentita nel Paese.

L'annuncio è arrivato lo scorso venerdì a seguito dell'ennesima aggressione da parte di uno di questi cani. A restare ferita è stata una ragazzina di soli undici anni, che stava facendo shopping con la sorella per le strade della cittadina inglese di Birmingham.

Il temperamento e la pericolosità di questo cane ha spinto il governo inglese a prendere il più severo dei provvedimenti, ossia la messa al bando. Sunak ha dichiarato di condividere l'orrore provato dal Regno Unito dopo la notizia dell'attacco alla bambina, e di voler agire tempestivamente.

" È chiaro che non si tratta di una manciata di cani mal addestrati, è un modello di comportamento e non può andare avanti ", ha dichiarato Sunak in un videomessaggio.

Oltre al caso della bambina attaccata, c'è stato anche quello dell'uomo aggredito e ucciso lo scorso giovedì, sempre ad opera di un American XL Bully. La morte del cittadino ha portato a un arresto con accusa di omicidio colposo nei confronti del proprietario del cane.

Secondo il gruppo Bully Watch, che sta monitorando la situazione, la razza canina è responsabile di oltre la metà di attacchi mortali da parte di animali ai danni di persone in Gran Bretagna. Da qui la volontà di sostenere il divieto di allevamento e vendita di questi esemplari, spesso confusi col più comune Pitbull.

Gli American XL Bully, comparsi nel Regno Unito dallo scorso 2014/2015, sono cani appartenenti a una razza derivata dal Pitbull terrier americani e dall'American Staffordshire terrier. Il gran numero di incidenti dovuti alla presunta aggressività di questi animali, ha infine convinto il primo ministro Sunak a prendere provvedimenti. " Attualmente non è una razza definita dalla legge, quindi intanto deve avvenire primo passo fondamentale ", ha dichiarato Sunak nel video pubblicato sui social. "Vieteremo quindi la razza ai sensi del Dangerous Dogs Act e nuove leggi entreranno in vigore entro la fine dell'anno ".

Chiaramente una scelta del genere non ha mancato di sollevare polemiche. Animalisti e amanti di questa razza si sono sollevati contro la decisione del governo, affermando che la messa al bando non è certo una soluzione. Le autorità, hanno dichiarato i contrari, dovrebbero piuttosto concentrarsi sull'elaborazione di leggi relative al controllo dei cani e sulla promozione della proprietà e dell'addestramento responsabile dei cani.

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.



I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ