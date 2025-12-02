Scandalo frode in Ue, ecco cosa sono il Collegio d'Europa e la Seae

La Procura europea ha recentemente effettuato delle perquisizioni presso il Collegio d'Europa a Bruges e la sede del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a Bruxelles per fare chiarezza su un caso di presunta frode legata ai fondi UE impiegati in un programma di formazione rivolto ai giovani diplomatici. Le perquisizioni sono state svolte nella mattinata di oggi, martedì 2 dicembre, e hanno destato parecchio scalpore.

Ma cosa sono il Collegio d'Europa e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)? Molti ne sentono parlare soltanto oggi. Si tratta di due unità distinte, ma con un ruolo importante nell'ambito dell'Unione europea. Ecco di cosa si tratta.

Il Collegio d'Europa

Fondato nel 1949 con sede a Bruges (Belgio), il Collegio d'Europa trae le sue origini dal Congresso dell'Aia del 1948. Personaggi di spicco come Salvador de Madariaga, Winston Churchill e Alcide De Gasperi concordarono sull'idea di avere un luogo di formazione in cui giovani laureati volenterosi, appartenenti a diverse nazioni, potessero studiare e convinvere, preparandosi a diventare diplomatici di primo ordine.

Venne proposta Bruges, e fu lì che venne stabilita la sede del collegio. Venne poi aperto un istituto a Varsavia (Polonia) nel 1992, e uno, in epoca più recente (2024) a Tirana, in Albania. Le modalità di accesso all'istituto sono estremamente selettive. Entrano sono i migliori, grazie alla proposta di un comitato nazionale o qualora il Paese d'origine del candidato ne sia sprovvisto. Il collegio è finanziato dall'Unione europea.

Il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae)

In questo caso parliamo di un istituto incaricato di occuparsi degli affari esteri dell'UE. La sua sede è in Belgio, a Bruxelles, ed è stato creato dal Trattato di Lisbona, entrando ufficialmente in funzione nel dicembre del 2010. Questo ente, che sostiene l'attività dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, può essere effettivamente considerato come il ministero degli esteri dell'Unione europea. Gestisce, in sostanza, la politica estera dell'UE.

Si divide fra Commissione e Consiglio europeo, ed è dotato di particolare autonomia. Oggi il suo segretario generale è Belén Martínez Carbonell.

Le indagini

La Procura europea indaga per sospetti di frode negli

appalti pubblici, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale emersi nel corso di un programma di formazione per diplomatici. Ci sarebbero tre soggetti fermati. L'attività investigativa è in corso.