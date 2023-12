Piomba su una casa e entra per dormirci: morta una donna nell'assurdo incidente in Texas

Dagli Stati Uniti arriva una storia tipica americana, un po’ surreale ma con una conclusione tragica. Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre, un uomo si è schiantato contro la recinzione di un’abitazione nella contea di Harris, a sud della città texana di Houston, rimanendo illeso nonostante la macchina si fosse cappottata tre volte, e si è addormentato in una delle camere della casa. I poliziotti giunti sul posto hanno rinvenuto tra i rottami il cadavere di una donna di neanche trent’anni, morta nell’impatto.

Il guidatore, Daniel Alexander Rodriguez-Olivares, è risultato ubriaco. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, dopo l’incidente è riuscito ad uscire dal finestrino dell’auto e a entrare in casa, senza rendersi conto del decesso del passeggero o di quello che era appena successo. L’uomo è stato ricoverato in ospedale con ferite non gravi ed è stato incriminato per guida in stato di ebrezza e omicidio colposo. Nelle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della via dove è avvenuta la tragedia, si vede una Bmw piombare a più di 150 chilometri orari contro un marciapiede e una cancellata, per poi schizzare verso l’alto e finire contro il giardino di una villetta. “ Ha saltato il fosso dall’altra parte, fino in fondo ”, ha riferito a Fox26 un residente della zona, Edgar Fuentes. “ Pensavamo che sarebbe atterrato proprio al centro del fosso o qualcosa del genere, ma non è stato così. Ha attraversato ed è atterrato dall'altra parte. È stato davvero brutto ”.