Polymarket: quando dei trader diventano analisti geopolitici

Mentre ieri pomeriggio l’ex presidente venezuelano Nicolas Maduro e la moglie Cilia venivano condotti davanti ad Alvin Hellerstein, giudice della Corte federale di Manhattan per l’udienza di conferma delle accuse a loro carico, su Polymarket è stata raggiunta la percentuale più alta di acquisto di azioni che puntano sulla possibilità che “Khamenei lascerà la carica di Guida Suprema dell'Iran entro il 30 giugno”.

In solo due giorni la scommessa, partita lo scorso 3 novembre, è passata dal 19 al 35% e in questo caso, l’innesco per la crescita delle transazioni è fin troppo evidente: da quando le forze speciali americane hanno prelevato Maduro dalla residenza presidenziale, i trader che investono sulla piattaforma di prediction market dove le persone possono fare previsioni su ogni tipo di evento futuro e reale, hanno ricominciato a credere e scommettere sulla prossima fine della leadership dell'ayatollah Ali Khamenei.

Le regole della scommessa precisano pure che Khamenei sarà considerato “rimosso dal potere se si dimetterà, verrà arrestato o perderà in altro modo la sua posizione o gli sarà impedito di adempiere ai suoi doveri di Guida Suprema dell'Iran entro i termini previsti”. Il prezzo delle azioni Sì, quelle che investono sulla possibilità che l’evento pronosticato si realizzi effettivamente, hanno risalito la china e attualmente il costo unitario è di 31 centesimi, mentre il volume degli scambi ha raggiunto la cifra di 1.273.258 dollari. Ma, a dirla tutta, Polymarket è molto di più di un mercato di trading online che utilizza criptovalute e che scommette, perché oltre allo scambio frenetico di azioni, è anche un pozzo senza fondo di commenti che i trader pubblicano sulle chat delle scommesse. È questo flusso incessante di opinioni a condizionare il costo delle azioni e i volumi complessivi degli scambi, ma è anche una fonte, non verificata ma non certo inattendibile, per comprendere predittivamente cosa sta per accadere in contesti come quello iraniano dove la censura limita fortemente la libera informazione.

L’utente “eddex”, che ha acquistato fino ad oggi 287 azioni Si, scrive: “Forti proteste in corso a Teheran dopo che il regime ha offerto 7$ (sì) ai manifestanti per fermare la rivolta”. Mentre, l’utente “polikmoni”, che al contrario ha puntato sul No, con 422 azioni, precisa: Khamenei “ha un alto indice di gradimento. È una società religiosa coesa. Sono anche sull'orlo di un conflitto militare. E in generale, c'è un'alta probabilità che raggiungano un accordo di pace con Israele e gli Stati Uniti”. Insomma, i commenti dei trader sono una fonte che può rivelarsi assai affidabile, a volte più di tante analisi geo-politiche serie, come nel caso della scommessa che ha rastrellato circa 10 milioni di dollari e che prevedeva che “Maduro finisse in custodia negli Stati Uniti entro il 31 gennaio 2026”.

Infatti, come ha scritto il Washington Post c'è un trader che ha scommesso sulla caduta Nicolas Maduro e la sua estradizione forzata negli Stati Uniti prima del 31 gennaio 2026 ed è riuscito a incassare ben 400 mila dollari, non senza il sospetto degli altri scommettitori che hanno immediatamente commentato, perché ha raddoppiato la puntata appena qualche minuto prima che il presidente Trump annunciasse con un post su

Truth di aver autorizzato il raid su Caracas. Intanto, tra qualche settimana si voterà per le presidenziali in Portogallo e per il 54% degli scommettitori di Polymarket a vincere sarà il candidato del PSD Luís Marques Mendes.