Caos a Londra: video su TikTok spinge giovani al furto di massa

Un semplice video su TikTok ha messo a soqquadro Oxford Street. Mercoledì sera decine di giovani ragazzi si sono diretti verso la popolare via dello shopping di Londra con un unico obiettivo: compiere un furto di massa nel negozio di articoli sportivi JD Sports. I malintenzionati, incappucciati e con il volto coperto dalle mascherine, hanno scatenato il panico: i negozi hanno immediatamente abbassato le serrande e sul posto è arrivata la Metropolitan Police.

L'intervento delle autorità ha scatenato una maxi-rissa tra i giovani e gli agenti: inseguimenti e manganellate, minuti di altissima tensione. Necessario l'intervento degli ufficiali a cavallo per disperdere la folla, ma episodi di violenza sono stati registrati anche in alcune stazioni della metropolitana, riporta la Bbc. Il bilancio è di nove arresti, mentre altre trentaquattro sono state fatte allontanare. Continuano le indagini sui tanti partecipanti all'assalto, da chiarire inoltre la miccia che ha dato inizio agli scontri.

Il caso è diventato nazionale, la ministra dell'Interno britannica Suella Braverman ha invocato il pugno di ferro contro i responsabili della razzia. "Non possiamo accettare che il tipo di anarchia che vediamo in certe città americane si verifichi nelle strade del Regno Unito" , le parole dell'esponente di spicco dei Tories: "I responsabili devono essere rintracciati e incarcerati". La Braverman ha sottolineato di aver fatto richiesta formale per ricevere un rapporto dettagliato sulla vicenda. Ricostruendo la dinamica dei fatti, i video diventati virali su TikTok (ma anche su Snapchat) riportavano il tag "Oxford Circus JD robbery". Un chiaro invito a ritrovarsi in Oxford Street per una rapina di massa, con tanto di richiesta di indossare guanti e passamontagna. Vietato, invece, l'utilizzo di armi.