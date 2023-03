Prende in ostaggio una farmacia con un’arma da fuoco e chiede un milione di euro di riscatto: paura in Germania

Serata di paura in Germania, a Karlsruhe, dove sono stati presi uno o diversi ostaggi. La polizia è sul posto con un ampio dispiegamento di forze e ha preso contatto con il sequestratore, secondo quanto scrive la Dpa. La zona è stata militarizzata e un'ampia zona è stata chiusa al traffico e ai pedoni. Le forze dell'ordine hanno aperto una scuola per riunire i residenti che non sono riusciti a tornare nelle proprie case, situate nella zona interessata dall'operazione. Stando a quanto si apprende, il sequestratore avrebbe chiesto un riscatto di un milione di euro. Al momento non è dato sapere nemmeno se si tratti di un uomo o di una donna a condurre l'azione.

Nessuna informazione è trapelata sul numero esatto di persone che si trova all'interno della farmacia, come rende noto la Bild, ma le informazioni più recenti riferiscono che possano essere due gli ostaggi ancora rinchiusi dal sequestratore anche se tuttavia non c'è ufficialità in merito. La Bild, citando la "Stuttgarter Nachrichten", conferma che il sequestratore avrebbe chiesto oltre un milione di euro per liberare i suoi ostaggi. L'azione criminale pare sia inizia tra attorno alle 16.30 e non è chiaro se l'uomo sia armato e che cosa abbia con sé. La polizia non conferma ma pare che abbia con sé un'arma da fuoco. Le forze dell'ordine sono ancora molto caute e sperano di risolvere il caso senza l'utilizzo della forza, anche se ormai il sequestro è in corso da diverse ore.

A causa della situazione in corso, stati disdetti lo show di un noto addestratore di cani, Martin Ruetter, e un concerto in programma nella Konzerthaus a pochi metri dal luogo in cui una o più persone sono trattenute. Si tratterebbe di una mera precauzione, come sottolinea la polizia, visto che le forze dell'ordine hanno a più riprese ribadito che non esistono al momento motivi di credere che la popolazione residente possa essere in pericolo.