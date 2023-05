La vita di Vladimir Putin è avvolta dal mistero e ricca di zone d’ombra, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Nel corso degli ultimi mesi, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, sono uscite svariate indiscrezioni, non confermate né confermabili, relative alla sua famiglia. Sul tavolo sono emersi presunti figli illegittimi, amanti, e liason di vario tipo.

La famiglia di Putin

La famiglia di Putin è protetta dal gossip di bassa lega ma, nonostante questo scudo, alcune notizie sono filtrate al grande pubblico. " I membri sono beneficiari di un sistema cleptocratico in cui Putin comanda come un padrino mafioso, con gli oligarchi luogotenenti che pagano tributo sotto forma di ricchezza e ville a tutti coloro nella sfera affettiva di Putin ", scriveva il New York Times già nel 2008.

In ogni caso, sappiamo che il presidente russo ha due figlie legittime, Maria e Katya, avute dall'ex moglie Lyumila Ocheretnaya. Katya, ora ultraquarantenne, sarebbe la figlia più disciplinata di Putin. Come ha sottolineato l’Ansa, è sposata con Kirill Shamalov, il figlio di Nikolai Shamalov, stretto alleato del presidente russo e maggiore azionista di Bank Rossiya, la banca dello zar.

I due sono convolati a nozze in uno dei resort sciistici preferiti da Putin, Igora, in una cerimonia fastosa fra piste di pattinaggio e giochi di luce. Al matrimonio ha partecipato anche la sorella Maria, arrivata dall'Olanda con il marito Jorrit Faassen.

Per decenni Maria ha vissuto in Olanda ma dal 2014, quando i separatisti russi hanno abbattuto un aereo della Malaysia Airlines partito da Amsterdam, è divenuta oggetto di molte critiche fra i vicini e non solo. Di recente su un lotto di terra vicino Amsterdam, acquistato in passato da Faasen, è stata piantata una bandiera ucraina con la scritta Ave Maria Putin.

I (presunti) segreti dello Zar

Questo per quanto riguarda la famiglia di Putin. I media hanno però tratteggiato una sorta di famiglia ombra, formata da fantomatiche amanti e ipotetici figli illegittimi. L'entourage affettivo del capo del Cremlino, infatti, includerebbe diverse altre donne "non ufficiali".

Come, ad esempio, Svetlana Krivonogikh, ex donna delle pulizie di San Pietroburgo che, si vocifera negli ambienti del gossip, avrebbe avuto una relazione con Putin in persona. La donna è ora una regina del real estate, un membro del consiglio di amministrazione di Bank Rossiya e una azionista del resort sciistico Igora dove Kathya si è spostata. Dalla loro relazione sarebbe addirittura nata Elizaveta Vladimirovna Krivonogikh. Le due, madre e figlia, avrebbero vissuto in una lussuosa proprietà a Montecarlo, lontana dai riflettori.

La donna più recente ad aver fatto breccia nel cuore di Putin sarebbe però Kabaeva, l'ex campionessa di ginnastica russa che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe addirittura la moglie del leader russo. Alina Kabaeva abiterebbe in Svizzera con i figli (non sappiamo niente nel dettaglio) avuti dallo zar in una prestigiosa clinica di Lugano. La donna è pure finita nel mirino delle sanzioni britanniche. Kabaeva sarebbe stata vista di recente a Mosca ma, come per tutti i membri della famiglia di Putin, si sarebbe trattato di un'apparizione di secondi.

Poi su di lei, come su tutto il resto della famiglia, è sceso di nuovo un muro protettivo. Non sappiamo se queste voci siano soltanto indiscrezioni o se rappresentino la verità. Anche perché la vita di Putin continua ad essere avvolta nell’ombra.