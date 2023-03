"320 saldature a rischio": cosa succede nei reattori nucleari in Francia

Lente di ingrandimento della Francia sulle sue centrali nucleari. L'Edf, società energetica francese, ha individuato 320 saldature ritenute a rischio di cedimento nei sui impianti e intende avviare una serie di controlli da effettuare entro la fine dell'anno e che dovrebbero riguardare il 90% degli impianti.

Tra gli impianti maggiormente sotto osservazione c'è il nel reattore Penly 1, nel dipartimento della Seine-Maritime (Normandia). Una comunicazione in questo senso è stata inviata all'Authority nazionale per la Sicurezza Nucleare (Asn) dopo la recente scoperta di una grave crepa nell'impianto. " L'Asn prende atto di questo nuovo sviluppo della strategia e ritiene che sia responsabilità di Edf metterlo in atto ", ha affermato l'Authority per la sorveglianza nucleare in una nota.

Stando a quanto specificato da Asn, nel dicembre del 2022 Edf aveva inviato all'Authority un piano di ispezione e riparazione per tutti i suoi reattori, così da contrastare eventuali rischi connessi al superamento di Csc (concentrazioni soglia di contaminazione): piano che prevedeva lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e verifica entro un biennio (2023-2025).

Stando alla strategia anticipatamente programmata, entro la fine del 2023 si sarebbe dovuto realizzare il ripristino dell'integrità dei tratti più sensibili delle linee considerate a rischio superamento di Csc dei reattori P'4, ad eccezione del Cattenom 4 per il quale è invece prevista una specifica ispezione.

Il problema è che il 10 marzo 2023 Edf ha inviato ad Asn un nuovo prospetto di intervento: il cambio di strategia è dovuto proprio a quanto scoperto nella centrale di Penly. Questa scoperta, spiega l'Authority, riguarda una saldatura situata su una linea che fino ad ora non era considerata sensibile a rischio di superamento di Csc, ma che risulta essere stata oggetto di specifiche riparazioni già al momento della fabbricazione. Ecco perché i controlli si dovranno intensificare anche sulle saldature di riparazione.

Come detto, Edf ha inoltrato un comunicato all'Authority per la sicurezza nucleare, indicando sia il cambio di programma che l'allerta relativa al reattore 1 di Penly. Dal canto suo, tuttavia, Asn ritiene che sia dovere di Edf provvedere alla realizzazione anche di questo progetto. "Asn, col supporto di Irsn (Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare) sta proseguendo il dialogo tecnico con Edf al fine di garantire la pertinenza del calendario previsto" , si legge ancora nella nota ufficiale.