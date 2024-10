SpaceX, un altro successo: recuperato il booster di Starship dopo il lancio

Space X - foto di Elon Musk

Successo per SpaceX di Elon Musk, che ha effettuato un volo di prova con il proprio razzo Starship, il più potente mai realizzato. Il test effettuato nelle ultime ore era fondamentale per il progetto che il tycoon sudafricano sta portando avanti per lo sbarco dell'uomo su Marte. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che il razzo sia recuperabile e, quindi, riutilizzabile.

L'obietitivo di oggi era quello di riuscire a recuperare il booster Super Heavy con un sistema di bracci meccanici di grandi dimensioni inserite nella struttura, denominate "Mechazilla", che permette di bypassare gli atterraggi sulle piattaforme maritime o terrestri, il che velocizza le operazioni di recupero del razzo. Starship dispone del propulsore Super Heavy che ne agevola il decollo sfruttando i 33 motori capaci di generare una spinta da 74 meganewton, che corrisponde a quasi 700 volte la potenza sprigionata da un Airbus 320Neo. Secondo i calcoli, questa potenza è capace di trasportare un carico utile di 150 tonnellate.

" I nostri ingegneri hanno dedicato anni di preparazione e mesi di test per questo tentativo di cattura del booster ", ha dichiarato Space X presentando la missione.

Non accettiamo compromessi quando si tratta di garantire la sicurezza del pubblico e del nostro team, e il ritorno sarà tentato solo se le condizioni saranno giuste

", si legge ancora nella nella nota che presenta la missione.