Chi è Maria Teresa Turrion Borrallo, la tata dei principi George, Charlotte e Louis premiata dal Re

Nella lista delle alte onorificenze annunciate dal sovrano Carlo III a fine anno figura anche una dipendente molto speciale, da anni parte di fondamentale importanza dello staff che si occupa dell'educazione dei principini George, Charlotte e Louis, figli di Kate e William: si tratta della devota tata di famiglia dei Galles Maria Teresa Turrion Borrallo, alla quale verrà consegnata la Royal Victorian Medal d'argento

Stabilita dalla regina Vittoria nel 1896, essa costituisce un prestigioso riconoscimento per i servigi prestati ai membri della famiglia reale, conferito dal sovrano in carica sulla base di un'iniziativa personale e non condizionata dalle istituzioni del Paese.

Per quanto si conoscano pochi dettagli circa la vita della signorina Maria Teresa Turrion Borrallo, essendo la riservatezza uno dei principali requisiti per tutti i dipendenti che operano per sua maestà e la Royal Family, sappiamo che ha iniziato a prestare servizio nel 2014, ovvero poco dopo la nascita del futuro re. Originaria della Spagna, la tata ha svolto i suoi studi presso il prestigioso Norland College di Bath, considerato uno dei migliori al mondo, con i suoi laureati che spesso e volentieri lavorano per reali e celebrità.

Le tate neo-diplomate guadagnano 42mila sterline per un ruolo non residenziale, quelle con un certo curriculum alle spalle possono arrivare fino a 120mila sterline dopo alcuni anni di esperienza, oltre che a benefit come borse firmate, viaggi all'estero e alloggi di lusso. Parlando al Daily Mail, la preside, la Dott.ssa Janet Rose, ha affermato che gli studenti devono essere "creativi, resilienti e pratici" oltre che, ovviamente, in grado di mantenere i segreti del loro datore di lavoro. Il sito web del college afferma: "Norland offre una formazione di livello mondiale a coloro che aspirano a diventare i migliori professionisti dell'assistenza all'infanzia".

Il college accoglie 100 allievi ogni anno, con un tasso di ammissione del 50%, e il corso costa 15mila sterline, con studentesse immediatamente riconoscibili nelle loro iconiche uniformi alla “Mary Poppins”. "Tra le tante caratteristiche, le tate di Norland devono essere amorevoli, gentili, oneste, creative, pratiche, responsabili, organizzate e disposte a imparare e migliorare continuamente per fare il meglio per le famiglie e i bambini piccoli con cui lavorano” , ha precisato la dottoressa Rose.

"Al college non cerchiamo una conoscenza approfondita di neonati e bambini piccoli perché quella la insegneremo noi. Cerchiamo invece ciò che non possiamo insegnare: un impegno assoluto nell'essere la persona che cambia il mondo plasmando la vita dei bambini con cui lavorano”,

ha concluso.