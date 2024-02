"Relazione con un uomo sposato". Miss Giappone (nata in Ucraina) rinuncia al titolo

Non c’è pace per Miss Giappone. Dopo giorni di polemiche per la vittoria di Karolina Shiino – nata in Ucraina e per questo distante dal concetto di bellezza nipponica – è arrivata la rinuncia al titolo della ventiseienne. Una decisione slegata dal dibattito sull'identità nazionale: secondo quanto rivelato dal tabloid Shukan Bunshun, l’ormai ex reginetta di bellezza avrebbe una storia d’amore con un medico sposato. Uno scoop che ha spinto la giovane a fare un passo indietro.

Come evidenziato dal Japan Times, si tratta di una decisione storica: non era mai accaduto che Miss Giappone rinunciasse alla corona. Gli organizzatori del concorso hanno confermato le dimissioni di Karolina Shiino: in un primo momento si erano schierati in difesa della modella, convinti che non sapesse niente della storia familiare del suo compagno. Ieri, invece, il dietrofront: Karolina Shiino ha confessato di aver mentito e si è scusata con tutti per il suo comportamento.

“Sono dispiaciuta per il grosso guaio e per aver tradito tutti coloro che mi hanno sostenuto” , le parole dell’ex Miss Giappone in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Non sono riuscita a dire subito la verità perché confusa e impaurita”. Al momento gli organizzatori del concorso di bellezza non hanno ancora deciso il da farsi, ma non è da escludere che la poltrona di Miss resti vacante. Tra le ipotesi, quella di dover attendere il 2025 per avere una nuova reginetta. Seguiranno aggiornamenti.