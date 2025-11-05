È rottura fra Re Carlo e William, i due si evitano: cosa sta succedendo a Buckingham Palace

Ancora contrasti a Buckingham Palace, e stavolta gli attriti starebbero dividendo Re Carlo e l'erede al trono, il Principe William. Non solo i problemi con Harry, dunque: a dare pensieri al sovrano sarebbe anche il primogenito. A quanto pare la situazione sarebbe abbastanza grave, perché padre e figlio sarebbero arrivati ad evitarsi.

Il quadro riportato dal Daily Mail, che ha da sempre gli occhi puntati sulla Famiglia Reale, sarebbe preoccupante. Il tabloid parla di "tensione latente" che sta via via peggiorando. Al momento, Re Carlo, deciso a non incontrare il figlio, starebbe comunicando con lui tramite i suoi assistenti, così da evitare ulteriori tensioni. A quanto pare le ragioni della discordia risiederebbero nella richiesta avanzata dal Principe di Galles di ridurre gli impegni reali. Una richiesta risalente allo scorso anno, probabilmente motivata dalle condizioni di salute della Principessa Kate. Sembra che a quella richiesta sarebbe arrivato un " ripensaci " da parte di Re Carlo; risposta non gradita a William. Dal momento che - stando a quanto raccontano coloro che conoscono entrambi - padre e figlio possiedono un carattere abbastanza focoso e dominante, la frattura sarebbe stata inevitabile.

Il Daily Mail spiega che lavorare con Re Carlo non è affatto facile, basta poco a farlo infuriare. Da qui il rapporto sempre più teso con William, che si sta preparando a diventare Re. Carlo sarebbe scontento di tanti atteggiamenti del primogenito. Non sopporta, ad esempio, che il figlio non voglia indossare il kilt durante i viaggi in Scozia, così come tante "trasgressioni" alle regole reali. Un esempio eclatante risale allo scorso anno, quando William viaggiò con l'intera famiglia a bordo di uno stesso velivolo: il protocollo reale impone che i Principi non viaggino mai insieme nello stesso aereo per questioni di sicurezza. In quel caso, invece, William salì a bordo dell'elicottero con i figli, il Principe George e il Principe Louis.

Secondo molti, le ragioni dell'attrito sarebbero ancora più antiche.

Una cosa è certa, William sta lanciando chiari segnali. Tutto fa pensare che il primogenito di Carlo e Diana sarà un sovrano molto diverso rispetto ai suoi predecessori. Forse quest'aria diindispone Re Carlo, molto più legato alle tradizioni.