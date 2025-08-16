Kate non è più il membro più amato: ecco a chi è passata la "corona"

Kate Middleton è subito entrata nel cuore del popolo inglese. Da "waity Katy" a moglie del Principe William, la Principessa di Galles ha fatto moltissima strada, diventando un esempio per la sua compostezza e raffinatezza, ma anche per il suo modo di educare i figli e la sua capacità di affrontare le sfide anche più dure mantenendo il sorriso. Per molto tempo la futura Regina ha occupato un posto speciale nel cuore dei sudditi, tanto che fino allo scorso febbraio era lei a trovarsi in cima alla classifica di membro più popolare della Royal Family. Qualcosa, tuttavia, sta cambiando.

Da un po' tempo Kate, per quanto ancora amatissima, non detiene più il primato (solo la Regina Elisabetta non ha mai ceduto il primo posto). Complici anche gli anni che avanzano, e la successione al trono che si avvicina, adesso il più amato pare essere il Principe William. Questo quanto emerge dal recente sondaggio di Yougov. Kate, dunque, scende al secondo posto in favore del marito, futuro Re del Regno Unito.

Analizzando i risultati della ricerca, scopriamo infatti che il 74% dei britannici appoggia l'erede al trono, e se ne dice soddisfatto. A seguire abbiamo subito la futura Regina, che ottiene un importante 71%. Dopo i Principi di Galles troviamo la Principessa Anna, sorella di Re Carlo III, sempre molto amata dai cittadini (70%).

Per trovare gli attuali sovrani si deve scendere un po'. Re Carlo, infatti, si trova al quarto posto, con il 59%. Ci sono poi il Principe Edoardo (52%) e la sua consorte, Sophie, Duchessa di Edimburgo (50%).

Viene poi la Regina Camilla, al 43%.

I membri della Royal Family meno amati, invece, sono Principe Harry e Meghan Markle, con il 28% e il 20%, e il Principe Andrea, che con il suo misero 5% occupa l'ultimo posto.