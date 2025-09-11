Manovre di Putin lungo il fianco est della Nato: tutto pronto per Zapad 2025

Russia e Bielorussia sono pronte a lanciare l'esercitazione biennale militare Zapad-2025. La manovra entrerà nella sua fase più attiva tra il 12 e il 16 settembre, anche se le truppe coinvolte hanno iniziato a posizionarsi già da settimane. Più di 20 Paesi sono coinvolti nelle operazioni, sia come partecipanti che come osservatori. L'elenco è a dir poco eterogeneo. Tra i partecipanti figurano infatti Bielorussia, Bangladesh, Burkina Faso, Congo, Mali, India, Iran, Niger e Tagikistan. Tra gli osservatori troviamo invece Cambogia, Cina, Cuba, Kazakistan, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Corea del Nord, Pakistan, Serbia, Thailandia, Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan. Attenzione alla location: sono previste varie attività militari a pochi passi dal confine orientale della Nato.

L'esercitazione militare Zapad 2025

Come ha spiegato il portale Eurasiantimes, ciò che distingue le esercitazioni di quest'anno rispetto a quelle del passato coincide con l'elemento nucleare. Il Ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin ha confermato che Zapad 2025 includerà l'addestramento per l'impiego di armi nucleari, in particolare il sistema missilistico russo Oreshnik, che Minsk dovrebbe ricevere entro la fine del 2025. In una conferenza stampa a Minsk, Khrenin ha definito le armi nucleari " un elemento importante di deterrenza strategica ".

Alle manovre dovrebbero partecipare circa 13.000 soldati, anche se c'è chi ipotizza che la cifra reale possa in realtà essere molto più alta. Le precedenti esercitazioni Zapad hanno spesso superato i numeri dichiarati, con decine di migliaia di soldati, carri armati, aerei e sistemi missilistici in azione.

Gli scenari in fase di sperimentazione includono operazioni di difesa aerea, contrasto a unità di sabotaggio e messa in sicurezza di territori chiave da un ipotetico attacco nemico. Per la Nato, in particolare per gli Stati baltici e la Polonia, questa manovra assume le sembianze di una minaccia. I funzionari europei sostengono che Zapad 2025 potrebbe avere molteplici scopi: testare la reale prontezza militare, ma anche fungere da forma di intimidazione.

I Paesi partecipanti e la minaccia per la Nato

La Bielorussia ha cercato di presentare Zapad 2025 come un'esercitazione trasparente, invitando osservatori stranieri a seguirla. L'India, per esempio, ha inviato una squadra di 70 membri in Russia per le esercitazioni. Mentre Cina e Pakistan sono raggruppate, le forze di Delhi sono state inserite in un contingente separato. In base a quanto emerso è composto da 65 uomini, di cui 57 dell'Esercito, sette dell'Aeronautica e uno della Marina; quello dell'Esercito è guidato da un battaglione del Reggimento Kumaon, supportato da truppe di altre forze armate e forze armate. Per la cronaca, è la prima volta dall'Operazione Sindoor che forze indiane e pakistane prendono parte alla stessa esercitazione militare, anche se non si addestrano fianco a fianco.

Pochi giorni fa l'Ufficio per la protezione della Costituzione (SAB) della Lettonia ha valutato Zapad 2025 come una minaccia di basso livello sia per la Lettonia che per la Nato. I funzionari hanno sottolineato che le risorse russe sono ancora impegnate in Ucraina, il che limita le possibilità di partecipazione di Mosca a queste esercitazioni.

Il servizio lettone ha inoltre esortato i cittadini che vivono vicino al confine a rimanere vigili, sottolineando che eventuali interruzioni nelle comunicazioni o attività sospette potrebbero essere collegate alle esercitazioni.