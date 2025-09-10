La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo. La diretta

Nuove tensioni al confine tra Russia e Europa. Questa volta ad accusare Putin è la Polonia, che nella notte ha abbattuto droni russi nel suo spazio aereo.Tusk parla di un "atto di aggressione" e ha informato la Nato: "I sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar a terra hanno raggiunto lo stato di massima allerta". Convocato il gabinetto di sicurezza, bloccati tutti i voli nell'aeroporto di Varsavia
Polonia: presidente Nawrocki convoca riunione uffficio sicurezza nazionale
Il presidente polacco, Karol Nawrocki, ha dichiarato che a breve guiderà una riunione di emergenza dell'Ufficio per la sicurezza nazionale, alla presenza del primo ministro Tusk, in seguito alla segnalazione di droni russi entrati nello spazio aereo polacco. "Dal momento in cui si sono verificati i casi di violazione dello spazio aereo della Polonia, sono rimasto in costante contatto con il vicepremier, il ministro della Difesa e i principali comandanti delle Forze Armate", ha scritto su X. "Ho preso parte a un briefing presso il comando operativo delle Forze Armate. A breve guiderò un briefing al quale parteciperà anche il capo del governo. La sicurezza della nostra Patria è la priorità assoluta e richiede una stretta cooperazione". La riunione straordinaria del Consiglio dei ministri è programmata per le ore 8. In vista della riunione, ha comunicato il governo polacco, Tusk si sta consultando con i principali ministri responsabili della difesa e della sicurezza.
Bloccati tutti i voli nell'aeroporto di Varsavia
Le autorità polacche hanno temporaneamente chiuso l'aeroporto Chopin di Varsavia in seguito alle segnalazioni secondo cui droni russi sarebbero entrati nello spazio aereo della Polonia. Lo ha confermato lo stesso aeroporto, in un post sui social. "A causa delle attività dei servizi statali e delle forze armate per garantire la sicurezza, lo spazio aereo su alcune zone del Paese, incluso l’aeroporto Chopin, è stato temporaneamente chiuso", si legge. "L’aeroporto rimane aperto, ma al momento non vi sono operazioni di volo. Tutti i passeggeri sono invitati a seguire le comunicazioni ufficiali dello Stato e delle compagnie aeree".
Tusk informa Rutte: "Polonia e Nato in contatto" su droni russi
Ho informato il segretario generale della Nato" Mark Rutte "sulla situazione attuale e sulle azioni intraprese contro gli obiettivi che hanno violato il nostro spazio aereo", rende noto il premier polacco Donald Tusk su X dopo che le forze armate della Polonia hanno abbattuto stanotte droni russi. "Siamo in costante contatto", aggiunge Tusk. (ANSA).
Polonia: "Oltre dieci droni russi, è atto di aggressione"
L'esercito polacco ha denunciato oggi un "atto di aggressione" con oltre dieci oggetti volanti rilevati dai radar durante un attacco russo contro l'ovest dell'Ucraina occidentale. "A seguito dell'attacco odierno della Federazione Russa sul territorio ucraino, si è verificata una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di oggetti tipo drone. Si tratta di un atto di aggressione che ha creato una reale minaccia alla sicurezza dei nostri cittadini", ha sottolineato il comando operativo dell'esercito polacco in un messaggio su X
La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo
"È in corso un'operazione relativa a molteplici violazioni dello spazio aereo" da parte della Russia e "i militari hanno utilizzato armi contro gli obiettivi" identificati come droni, afferma il premier polacco Donald Tusk su X. "Sono in corso operazioni per localizzare gli oggetti abbattuti", rendono noto da parte loro le Forze armate della Polonia citate dai media internazionali. Tusk è "presente sulla scena delle operazioni", ha dichiarato il viceministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk su X. Il ministro Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha aggiunto da parte sua che le Forze di difesa territoriale polacche sono state attivate per "ricerche a terra di droni abbattuti".