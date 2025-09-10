La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo. La diretta

Il presidente polacco, Karol Nawrocki, ha dichiarato che a breve guiderà una riunione di emergenza dell'Ufficio per la sicurezza nazionale, alla presenza del primo ministro Tusk, in seguito alla segnalazione di droni russi entrati nello spazio aereo polacco. "Dal momento in cui si sono verificati i casi di violazione dello spazio aereo della Polonia, sono rimasto in costante contatto con il vicepremier, il ministro della Difesa e i principali comandanti delle Forze Armate", ha scritto su X. "Ho preso parte a un briefing presso il comando operativo delle Forze Armate. A breve guiderò un briefing al quale parteciperà anche il capo del governo. La sicurezza della nostra Patria è la priorità assoluta e richiede una stretta cooperazione". La riunione straordinaria del Consiglio dei ministri è programmata per le ore 8. In vista della riunione, ha comunicato il governo polacco, Tusk si sta consultando con i principali ministri responsabili della difesa e della sicurezza.